El partido de despedida de Lionel Messi en el estadio Monumental dejó mucho más que emociones dentro de la cancha. Después del triunfo de la Selección Argentina por 3 a 0 ante Benín, se vivió un momento especial entre la familia del capitán y uno de los creadores de contenido más populares del país: Davoo Xeneize.

El streamer, reconocido por su fanatismo por Boca Juniors y su cercanía con distintas figuras del fútbol, se encontraba en el sector destinado a la prensa cuando los jugadores y sus familiares comenzaron a retirarse del estadio. Fue entonces cuando se produjo un cruce inesperado que tuvo como protagonista a Mateo Messi, uno de los hijos del campeón del mundo.

La primera en acercarse fue Antonela Roccuzzo, quien saludó al influencer con un apretón de manos mientras pasaba por el lugar. Sin embargo, el detalle que más llamó la atención llegó segundos después: Mateo lo reconoció, le dedicó una sonrisa y lo llamó por su nombre artístico: “Davo”. La espontaneidad del pequeño convirtió el encuentro en una escena tan simpática como llamativa.

Pero el intercambio no terminó con el saludo de Mateo. Durante el recorrido por los pasillos del Monumental, el creador de contenido también se encontró con Celia Cuccittini, la mamá de Lionel Messi, con quien protagonizó un momento cargado de afecto. Al verlo detrás de las vallas del sector de prensa, ella decidió acercarse para darle un abrazo.

La reacción de Davoo fue inmediata y dejó en evidencia el cariño que siente por la familia del futbolista. Mientras la abrazaba, el streamer le expresó: “Te quiero mucho, Celia”. Lejos de quedarse atrás, la madre del capitán le respondió con la misma calidez: “Yo también te amo”. El intercambio se convirtió en uno de los momentos más tiernos de aquella salida.

Minutos después, llegó el turno del propio Lionel Messi. En medio de la multitud que buscaba acercarse al ídolo argentino, el delantero logró identificar a Davoo mientras caminaba por la zona. Aunque inicialmente siguió avanzando, decidió girar al reconocerlo y le dedicó una sonrisa antes de extenderle la mano para saludarlo.

Un divertido encuentro entre Davo y Mateo

La secuencia llamó la atención por la naturalidad con la que Mateo Messi, Antonela Roccuzzo, Celia Cuccittini y Lionel Messi interactuaron con el influencer. En una jornada atravesada por la emoción y los homenajes al capitán, el encuentro dejó una postal diferente, lejos de los goles y los festejos que marcaron la despedida.

Así, Davoo Xeneize terminó llevándose un recuerdo especial de una noche inolvidable para el fútbol argentino. El reconocimiento de Mateo, el abrazo de Celia y el saludo de Messi fueron los detalles que hicieron que este cruce familiar se destacara entre las imágenes que dejó el paso de la Selección por el Monumental.