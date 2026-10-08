Lionel Messi volvió a hablar después de su despedida de la Selección Argentina y lo hizo de la manera más fiel a su estilo: con una imagen que dice mucho más que cualquier discurso. El capitán publicó una fotografía en la que aparece sosteniendo en alto la camiseta celeste y blanca, con el número 10 en la espalda y una palabra que reemplazó a su apellido: “GRACIAS”.

“Ya está todo dicho. Y ahora, todo está hecho. Y las únicas palabras que me salen del corazón son: Gracias, Argentina”, escribió Leo en sus redes sociales. El mensaje, publicado después de la emotiva noche vivida en el Monumental, rápidamente se convirtió en uno de los contenidos más comentados y compartidos del día.

La imagen tiene una enorme carga simbólica. Messi aparece de cuerpo entero, con los brazos levantados y la camiseta de la Selección por encima de su cabeza, ocultando su rostro. En la espalda aparece el histórico número 10 en dorado y, en el lugar donde durante más de dos décadas estuvo escrito su apellido, ahora solamente se lee una palabra: “GRACIAS”.

No hizo falta mucho más. Después de 21 años defendiendo la camiseta argentina, Messi eligió cerrar el capítulo con una frase breve, primero en español y luego en inglés. Sin enumerar títulos, sin repasar estadísticas y sin detenerse en los momentos más importantes de su carrera internacional. Solamente un agradecimiento al país con el que atravesó derrotas, críticas, frustraciones y, finalmente, una de las historias más grandes del fútbol mundial.

Durante su recorrido con la Albiceleste, Messi disputó 207 partidos, convirtió 125 goles y dio 68 asistencias. Ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024.

Ahora, después de haber vivido su despedida ante su gente, el capitán eligió una última imagen. La camiseta en alto, el 10 a la vista y una palabra reemplazando al apellido. “Gracias”. Una forma sencilla de ponerle punto final a una historia que durante 21 años tuvo al mismo protagonista.