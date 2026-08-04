Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez estarían preparando una boda marcada por el lujo, la intimidad y una fuerte conexión con la historia personal del futbolista. Aunque todavía no hubo una confirmación oficial de la pareja, los movimientos detectados en un reconocido hotel de Madeira alimentaron las versiones sobre la inminente ceremonia.

Según la información publicada por el diario británico The Sun, el casamiento se realizaría el próximo sábado en la isla portuguesa. La fecha llegaría después de casi diez años de relación, la conformación de una familia con cinco hijos y el compromiso que ambos hicieron público durante el año pasado.

La ceremonia religiosa tendría como escenario la Catedral de Funchal, un templo con más de cinco siglos de historia ubicado en el centro de la capital de Madeira. De acuerdo con la versión difundida, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez llegarían al altar a las 15, acompañados por sus familiares y amigos más cercanos.

La elección del destino estaría directamente relacionada con las raíces del delantero. Ronaldo nació en Funchal hace 41 años y vivió allí durante buena parte de su infancia, antes de trasladarse a Lisboa para incorporarse a las divisiones juveniles del Sporting y comenzar el recorrido que lo convirtió en una figura mundial.

Tras el paso por la catedral, los invitados se trasladarían al Savoy Palace, uno de los hoteles cinco estrellas más exclusivos de la isla. El establecimiento está ubicado a poca distancia del templo y ya habría comenzado a limitar el acceso a diferentes espacios para garantizar la privacidad de la celebración.

Una fuente citada por el periódico británico reveló el alcance del operativo: “Se informó a los huéspedes del hotel que dos pisos permanecerán cerrados el viernes y el sábado, además de varias zonas de los bares”. Estas restricciones reforzaron las sospechas de que el lugar fue reservado para recibir a la pareja y a sus invitados.

De confirmarse, la boda de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez combinará una celebración privada con un simbólico regreso a los orígenes del futbolista. Madeira no funcionaría únicamente como un escenario paradisíaco, sino como el territorio donde comenzó su historia antes de alcanzar la fama y donde ahora podría formalizar uno de los vínculos más importantes de su vida.