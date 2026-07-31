El fútbol siempre guarda historias capaces de emocionar y la de Kiki Ramos es una de ellas. El joven delantero de Vélez dio un paso enorme en su carrera al debutar con la Selección Argentina Sub 17 en el triunfo 2-1 frente a Ecuador, un amistoso preparatorio que despertó la ilusión de cara al próximo Mundial de la categoría. Su estreno, además, quedó marcado por un dato histórico para la AFA.

Con apenas 17 años, Kiki Ramos se convirtió en el primer futbolista nacido en Haití en recibir una convocatoria para representar a la Selección Argentina en cualquiera de sus categorías. El entrenador Diego Placente lo incluyó entre los 25 preseleccionados para el proceso que apunta al Mundial Sub 17 de Qatar, una cita que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre.

La historia del atacante comenzó muy lejos de los estadios argentinos. Kiki Ramos nació el 3 de abril de 2009 en Puerto Príncipe, la capital haitiana, y cuando apenas tenía ocho meses fue adoptado por una familia argentina. Su llegada al país ocurrió poco después del devastador terremoto que golpeó a Haití, un episodio que cambió el destino de miles de familias y también el suyo.

Kiki Ramos de Haití a la Selección

Ya instalado en Argentina, descubrió su pasión por el fútbol a los seis años gracias a un vecino fanático de Vélez, quien lo llevó por primera vez al club de Liniers. Desde entonces fue creciendo en las divisiones juveniles, demostrando condiciones que rápidamente llamaron la atención de los entrenadores.

Actualmente integra la Sexta División de Vélez, dirigida por Héctor Manfredi, y atraviesa una temporada destacada. El delantero acumula 12 goles en el campeonato de Inferiores de la AFA, una cifra que incluye una actuación inolvidable con cuatro tantos frente a Atlético Rafaela. Además, antes de recibir el llamado de Placente, también convirtió en el triunfo 2-1 sobre Boca.

Su crecimiento no fue lineal. Durante 2025 sufrió distintas lesiones que frenaron su evolución, pero en 2026 recuperó su mejor versión. Su potencia física, velocidad y capacidad para definir lo devolvieron al primer plano y terminaron convenciendo al cuerpo técnico de la Selección Argentina, que decidió darle una oportunidad.

Kiki Ramos de Haití a la Selección

El debut con la camiseta albiceleste llegó durante un microciclo realizado en Ezeiza, donde el seleccionado enfrentó a Ecuador y continuará su preparación con un nuevo amistoso en el estadio de Atlanta. Estos encuentros sirven para definir la lista definitiva que viajará al Mundial.

En Qatar, la Selección Argentina Sub 17 compartirá el Grupo C junto a Australia, Mozambique y Dinamarca, con el objetivo de conquistar por primera vez el título de la categoría. Mientras tanto, Kiki Ramos ya empezó a escribir una historia que combina superación, talento y un sueño que recién comienza.