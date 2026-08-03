El éxito de La Velada del Año VI sigue dejando historias que trascienden el ring. Después del multitudinario evento organizado por Ibai Llanos en Sevilla, el creador de contenido sorprendió a sus seguidores al contar una experiencia tan inesperada como inolvidable que tuvo pocas horas después de la competencia.

La jornada había tenido un fuerte protagonismo argentino gracias a la participación de Gastón Edul, quien cayó frente al periodista español Edu Aguirre, reconocido por su admiración hacia Cristiano Ronaldo. Sin embargo, lo que ocurrió una vez finalizado el evento terminó robándose toda la atención en las redes sociales.

A través de un video publicado en sus plataformas, Ibai Llanos explicó que mientras descansaba en su casa recibió un mensaje de WhatsApp de Edu Aguirre que decía simplemente: "Llámame, es urgente". Esa frase lo preocupó de inmediato y creyó que se trataba de una situación grave.

"Se me cortó la respiración. Pensé que había pasado una desgracia o que alguien se había muerto, porque hoy en día es rarísimo que te escriban: 'Llámame, es urgente'", recordó Ibai Llanos, quien decidió devolver el llamado sin imaginar lo que estaba por suceder.

Cuando la comunicación se estableció, Edu Aguirre apenas intercambió unas palabras antes de anunciarle: "Te paso con un amigo". Del otro lado de la línea apareció nada menos que Cristiano Ronaldo, quien quiso felicitar personalmente al streamer por el éxito de La Velada del Año VI.

"¡Ibai! ¿Cómo estás? Amigo, espectacular. Luces, artistas, combates... Me quedé cinco horas a verlo. ¡Enhorabuena, eres un crack!", le expresó el futbolista portugués, dejando completamente sorprendido al creador de contenido.

Ibai Llanos y su charla con Cristiano Ronaldo

Fue entonces cuando Ibai Llanos reveló el detalle más llamativo de toda la historia. "Estaba totalmente desnudo en la cama, a las ocho de la tarde, después de una siesta de tres horas, hablando con Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro", contó entre risas. Luego resumió la situación con otra frase que rápidamente se volvió viral: "Era una situación absolutamente surrealista".

Como si eso no fuera suficiente, la jornada todavía le tenía preparada otra sorpresa. Tras finalizar la conversación con Cristiano Ronaldo, Ibai Llanos descubrió que Georgina Rodríguez, pareja del delantero portugués, había comenzado a seguirlo en Instagram, un gesto que terminó de convertir aquella tarde en una experiencia inolvidable para el streamer.