Una vez más, Cristiano Ronaldo volvió a quedar en el centro del debate sobre quién es el mejor futbolista de la historia. Luego de volver a referirse a su futuro en la selección de Portugal, el astro de 41 años también volvió a referirse a su lugar en el fútbol mundial y se puso por encima de Lionel Messi, Pelé y Diego Maradona. “El mejor de la historia soy yo, punto final”, afirmó.

El atacante de Al Nassr también sostuvo que sus números respaldan su argumento y cuestionó que no se valore lo suficiente su rendimiento y sus goles. "La gente no valora mi estado de forma ni mis objetivos. Decir que Cristiano Ronaldo no es un jugador completo es mentira. Soy el jugador más completo". Y agregó: "Hago todo en el fútbol: voy bien de cabeza, tiro bien las faltas, soy rápido, fuerte. Si alguien prefiere a Messi, Maradona o Pelé, es cuestión de gustos, eso lo respeto”, explicó Cristiano al fundamentar su postura.

Estas declaraciones se conocieron en medio de su conflicto con la selección portuguesa, que lo suspendió provisionalmente y le abrió un expendiente luego de los entredichos con el entrenador Jorge Jesús, que derivaron en una caótica salida suya de la concentración de Portugal. El retiro también formó parte de la entrevista, pero el crack luso evitó anticipar cuándo colgará los botines. "No sé qué va a pasar mañana. Tal vez un día me despierte desmotivado y ya no quiera jugar, simplemente no lo sé", contó.

Sus palabras volvieron a encender la histórica comparación con Messi, con quien compartió durante más de una década la disputa por los principales premios individuales del fútbol y una rivalidad futbolística que creció sobre todo en la época de los Barcelona-Real Madrid que ambos protagonizaron. CR7 aventaja al crack argentino en goles convertidos, con 980 contra 934, sin embargo va muy por detrás en títulos conquistados con clubes y a nivel selección, sumado a otros registros como asistencias (426 a 261), duelos directos (17 victorias contra 11 del portugués) e incluso promedio de gol por partido, donde Leo le saca una leve distancia.

Cristiano y Messi solo se vieron las caras dos veces a nivel selección.

La repercusión de las declaraciones tuvo un detalle particular: aunque volvieron a difundirse en octubre de 2026, la entrevista había sido realizada en 2025 por el periodista Edu Aguirre para La Sexta. CNN Portugal recuperó algunos extractos y luego los eliminó al advertir que correspondían a un registro anterior. No obstante, la frase ya había generado repercusiones y volvió a instalar el debate sobre el legado de dos de los futbolistas más destacados de su generación.