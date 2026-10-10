La relación entre Cristiano Ronaldo y la Selección de Portugal atraviesa uno de sus momentos más tensos. La Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) abrió un expediente disciplinario contra el delantero y dispuso su suspensión provisoria luego de su salida abrupta de la concentración, en medio de un fuerte conflicto con el entrenador Jorge Jesús.

A través de un comunicado oficial, el Comité Disciplinario de la entidad le otorgó carácter de “urgente” al procedimiento y derivó el caso a la Comisión de Instrucción Disciplinaria. La decisión representa un nuevo capítulo en una disputa que escaló en los últimos días y que amenaza con profundizar la distancia entre el máximo referente portugués y el cuerpo técnico.

El conflicto se originó durante el encuentro ante Noruega, cuando Cristiano realizó el calentamiento durante casi 30 minutos, pero finalmente Jorge Jesús decidió no darle ingreso al campo de juego. La situación provocó un fuerte cruce entre ambos y el delantero, molesto por lo que consideró un destrato, abandonó la concentración el 30 de septiembre, cuando todavía quedaban dos fechas por disputar de la UEFA Nations League.

Tras el episodio, el entrenador defendió su autoridad para tomar las decisiones deportivas que considere necesarias, mientras que la salida del capitán dejó expuestas las diferencias que mantienen desde hace semanas. Según la información difundida sobre el caso, Cristiano ya esperaba una sanción por parte de la Federación y su decisión sobre la continuidad en el seleccionado podría quedar supeditada a la resolución del expediente. Por ahora, el futuro de CR7 con Portugal permanece abierto, en medio de un conflicto que podría marcar el final de una etapa histórica.