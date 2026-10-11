Georgina Rodríguez contó que el futuro de Cristiano Ronaldo también forma parte de sus conversaciones en pareja. Al hablar de un posible retiro, la modelo reveló el pedido que suele hacerle para disfrutar de la vida en familia y la respuesta que recibe de un futbolista al que sigue viendo tan entusiasmado como cuando lo conoció.

Según relató, el portugués le contesta con una frase que reúne sus dos prioridades: “Mi todo sois vosotros y el fútbol es mi pasión”. Para la empresaria, esa respuesta permite entender el lugar que conserva la actividad en la vida de su pareja. Él identifica a su familia como lo más importante y describe jugar como algo que todavía lo apasiona.

La constancia de ese entusiasmo es lo que sorprende a Georgina Rodríguez: “Es increíble cómo todavía está igual de motivado que el primer día que lo conocí con el fútbol. Es como que nunca va a menos”. Su referencia es personal: compara al Cristiano con el que comenzó su historia con el que ve hoy, sin advertir una pérdida de motivación.

Desde su lugar, la modelo plantea que los logros alcanzados podrían dar paso a otro modo de vivir el tiempo compartido. “Yo le digo muchas veces: ‘Cris, si ya tienes todo, vamos a disfrutar un poco de la vida’”, confesó. Así explicó una conversación que se repite, con el deseo de que el delantero haga espacio para disfrutar junto a los suyos.

Cuando la consulta pasó a una edad concreta, Georgina Rodríguez dejó una estimación llamativa: “Cuando me preguntan ‘¿cuándo tú crees que Cristiano se va a retirar?’, pues sinceramente, pues igual a los cincuenta”. La cifra fue su impresión sobre cuánto podría prolongar su carrera; no la presentó como una fecha de despedida anunciada por Cristiano Ronaldo.

La posibilidad de llegar hasta los 50 ubica ese horizonte bastante más allá de lo habitual para un futbolista profesional. Su comentario se apoya en el entusiasmo que observa de cerca y explica por qué, desde su mirada, resulta difícil imaginar un final próximo. La respuesta también muestra cuánto peso le atribuye a las ganas de seguir jugando.

Las charlas que compartió dejan abierta una cuestión familiar: cómo encontrar tiempo para disfrutar mientras el fútbol conserva tanta importancia para Cristiano Ronaldo. Georgina puso en palabras su deseo de compartir esa etapa con él. El delantero, según su relato, le responde desde el cariño hacia su familia y desde una pasión que sigue ocupando un lugar central en su vida.