Una de las grandes atracciones de la 1ª fecha de la Liga de las Naciones tenía que ver con la presentación de Portugal y de Cristiano Rolaldo, el “veterano” aún sigue jugando con su combinado nacional, pero no logró marcar en el 1 a 0 sobre Gales.

CR7 fue titular en el equipo que conduce Jorge Jesus y se fue reemplazado a los 22 minutos del complemento por Gonzalo Ramos.

A esa altura, los Lusos ya ganaban con el gol de Joao Felix a los 22 de la primera parte.

El gol del delantero fue en una linda definición desde afuera de área, que se terminó metiendo abajo, contra el palo izquierdo del arco defendido por Danny Ward.

Haaland espera a Cristiano

El próximo partido de Portugal será nada menos que como visitante de Noruega el domingo. El equipo de Erling Haaland se impuso a Dinamarca en la primera de la competencia por 3 a 2.

El nuevo compañero de Enzo Fernández en el Manchester City marcó dos, uno en cada tiempo.