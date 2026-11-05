La historia de Cristiano Ronaldo con la Selección de Portugal llegó a su final, pero el desenlace estuvo lejos de ser el que imaginaban los hinchas. Después de 23 años defendiendo la camiseta de su país, el delantero decidió anunciar su retiro internacional en medio de una fuerte interna con el entrenador Jorge Jesus, una disputa que comenzó durante la última convocatoria y terminó dinamitando la relación entre ambos.

El conflicto tuvo su origen en el partido frente a Noruega, por la UEFA Nations League. Aquella noche, disputada en Oslo, el histórico número 7 comenzó como suplente y, pese a realizar movimientos de calentamiento durante prácticamente todo el segundo tiempo, nunca ingresó. Según trascendió, existía un entendimiento previo para que pudiera disputar los últimos 30 minutos, algo que finalmente no ocurrió. Portugal ganó 2-1, pero la imagen de Ronaldo retirándose visiblemente molesto se convirtió en el primer indicio de una crisis.

La situación empeoró cuando el plantel se trasladó a Copenhague para preparar el siguiente compromiso. Allí intervino Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, quien encabezó una reunión para intentar acercar posiciones. La intención era que Jorge Jesus reconociera públicamente que había existido un error en el manejo de los cambios. Sin embargo, el entrenador terminó sosteniendo en conferencia de prensa que las decisiones futbolísticas eran exclusivamente su responsabilidad.

El adiós de Cristiano Ronaldo a la Selección

La reacción de Cristiano Ronaldo fue contundente: decidió abandonar la concentración sin autorización y tomó un avión privado rumbo a España. La determinación generó un enorme revuelo en Portugal y obligó a la federación a intervenir. Poco después, el futbolista publicó un mensaje en Instagram con una advertencia: “A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me llevaron a abandonar la selección”.

Las consecuencias institucionales tampoco tardaron en llegar. El 10 de octubre, la federación abrió un expediente disciplinario que derivó en una suspensión temporal de 30 días y una sanción económica. Aunque el delantero posteriormente pidió disculpas a los hinchas por la manera en que se había marchado, también dejó clara su postura: no estaba dispuesto a regresar mientras Jorge Jesus continuara al frente del seleccionado.

En su descargo, el atacante explicó su malestar y cuestionó directamente la actitud del entrenador. Aseguró que no había “cumplido su palabra” y sostuvo que escuchó “expresiones y agresividad que no creo que estuvieran justificadas”. Desde entonces, según las versiones difundidas por medios portugueses como A Bola, O Jogo y Récord, el vínculo entre ambos quedó prácticamente roto.

Aunque la dirigencia todavía contemplaba una reconciliación e incluso había incluido a Cristiano Ronaldo en una prelista de 50 futbolistas, el capitán decidió adelantarse a cualquier convocatoria. En un video publicado en sus redes sociales, anunció que dejaba definitivamente la selección: “Ha llegado el momento de colgar y devolver la camiseta número 7 de nuestra selección. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla. Hoy llega el momento de entregarla al futuro”.

De esta manera, Cristiano Ronaldo cerró una etapa irrepetible: disputó 234 partidos y convirtió 146 goles con Portugal, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de su seleccionado. Además, fue protagonista de las conquistas de la Eurocopa 2016 y dos ediciones de la Nations League. Su despedida deja una marca imborrable en el fútbol portugués, aunque el último capítulo de su historia quedó atravesado por una pelea que nadie imaginaba que terminaría de esta manera.