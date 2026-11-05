El malestar arbitral trascendió los límites de Núñez. Huracán e Independiente Rivadavia elevaron notas formalizando que tampoco quieren ser arbitrados por Nicolás Ramírez tras sentirse perjudicados.

La confirmación llegó después de que Stefano Di Carlo, presidente de River Plate, hiciera público el pedido formal ante la Asociación del Fútbol Argentino para que el juez no sea designado nuevamente en partidos del Millonario.

Tanto la dirigencia de Huracán como la de Independiente Rivadavia de Mendoza presentaron notas ante los organismos de la AFA para vetar la presencia del colegiado en sus compromisos. Argumentan un historial reiterado de fallos perjudiciales que impactaron de manera directa en sus resultados deportivos.

Las secuelas del Superclásico

El detonante de la crisis arbitral se produjo durante el reciente choque entre Boca y River. Allí Ramírez quedó en el centro de las críticas por varias decisiones controversiales.

El árbitro del Superclásico recibió nuevos cuestionamientos de tres clubes que reclaman quedar fuera de sus partidos.

Desde el bando de Núñez le recriminan:

No haber sancionado la expulsión de Leandro Paredes .

. Una infracción dentro del área sobre Nicolás Otamendi que no fue cobrada como penal.

que no fue cobrada como penal. La omisión de tarjetas rojas para Gonzalo Montiel y Lucas Martínez Quarta en momentos clave del encuentro.

El respaldo de la Dirección Nacional de Arbitraje

A pesar de los cuestionamientos de futbolistas y dirigentes, la Dirección Nacional de Arbitraje respaldó el desempeño del juez. Calificó su actuación en el clásico como "muy buena y positiva".

Este aval institucional complica la posibilidad de una sanción disciplinaria por parte de la AFA una vez que el árbitro retome sus actividades.

Más allá del reclamo de los clubes, Ramírez no estará presente en la grilla de autoridades para la fecha 16 del Torneo Clausura.

Su ausencia, sin embargo, no obedece a un castigo administrativo. Se debe a una intervención quirúrgica previamente programada para este 5 de noviembre, motivo por el cual inició una licencia médica.

La decisión que queda pendiente

Con el juez temporalmente al margen de las canchas por su recuperación, la pelota queda en el terreno de la conducción del fútbol argentino.

En los próximos días se sabrá si la AFA cede a las presiones cruzadas de River, Huracán y la Lepra mendocina para desafectarlo de sus futuros encuentros. O si mantiene la postura oficial y sostiene su criterio de designación habitual.