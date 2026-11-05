El futbolista Cristiano Ronaldo anunció este jueves su retiro de la Selección de Portugal a sus 41 años. Lo hizo a través de un video que publicó en sus redes sociales, con el que pone fin a una trayectoria de 23 años con el combinado nacional.

Su adiós definitivo en la cancha ocurrirá en la ventana internacional de noviembre de 2026. Allí Ronaldo jugará sus dos últimos partidos con Portugal en el cierre de la UEFA Nations League:

14 de noviembre contra Dinamarca en Braga .

contra en . 17 de noviembre ante Gales en Cardiff.

La tensión con Jorge Jesus

La decisión de CR7 llega tras semanas de tensión con el director técnico, Jorge Jesus. A finales de septiembre, el jugador luso abandonó la concentración descontento por promesas incumplidas del entrenador respecto a la gestión de sus minutos y su titularidad.

Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Aunque la Federación Portuguesa de Fútbol intentó mediar en el conflicto, la relación entre ambos quedó rota y el jugador optó por dar un paso al costado.

"Llegó el día de devolver la camiseta número siete de la Selección de todos nosotros. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. Salgo con la cabeza levantada y con la conciencia de que di todo lo que tenía por Portugal", sostiene Ronaldo en el video.

Sus números en Al-Nassr

La máquina goleadora de Cristiano Ronaldo no se detiene. En un partido vibrante, el astro portugués se despachó con un implacable triplete para sellar el triunfo 5-3 de Al-Nassr sobre Al-Kholood por la Saudi Pro League.

Con esos tres goles, alcanzó la impactante cifra de 985 goles oficiales en su carrera profesional.

Con el compromiso igualado 2-2 en un trámite complejo, el reciente ganador del premio BOAT y cinco veces Balón de Oro volvió a vestirse de héroe. Convirtió en tres oportunidades para darle la victoria al equipo de Riad.

Ese resultado le permite escalar a la segunda posición de la tabla con 28 unidades, alcanzando la línea del líder Al-Qadisiya con un partido menos disputado.

Con estos tres nuevos gritos a su cuenta personal, el atacante luso acumula ocho festejos en la actual liga saudí, sumados a un tanto convertido en la AFC Champions League Elite. De este modo, registra 137 goles desde su llegada a Al-Nassr.

Ubicado a tan solo 15 festejos de romper la barrera de los 1.000 goles, el delantero de 41 años podría alcanzar la legendaria marca en el transcurso de la presente temporada.