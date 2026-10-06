Cristiano Ronaldo decidió hablar. Después de la inesperada salida de la concentración de Portugal y de varios días atravesados por la polémica, el astro portugués publicó un extenso comunicado en sus redes sociales para explicar qué ocurrió puertas adentro y dar su versión del conflicto que terminó con su partida del seleccionado.

El capitán luso aseguró que la situación estuvo relacionada con una serie de desacuerdos con el entrenador Jorge Jesús y con la Federación Portuguesa de Fútbol. Según relató, después del Mundial 2026 había contemplado seriamente ponerle punto final a su etapa internacional, pero tanto el presidente de la Federación como el nuevo seleccionador le pidieron que continuara.

Ronaldo aceptó el desafío, aunque bajo determinadas condiciones. El delantero explicó que ambas partes habían acordado un plan para administrar sus minutos y dosificar su participación en los partidos.

El conflicto llegó durante el encuentro ante Noruega. De acuerdo con el relato de Cristiano, el cuerpo técnico le pidió que realizara el calentamiento con la intención de que ingresara durante aproximadamente 30 minutos, pero finalmente no entró al campo de juego.

La situación generó malestar y, posteriormente, Ronaldo mantuvo una conversación con Jorge Jesús. El portugués aseguró que habían acordado que el entrenador explicaría públicamente lo sucedido y que incluso se había elaborado un documento conjunto en el que se reconocía el error de haberlo hecho calentar sin terminar utilizándolo.

Sin embargo, según la versión del futbolista, lo sucedido en la conferencia de prensa fue diferente a lo pactado.

Ronaldo describió la actitud del entrenador como “prepotente y agresiva” y consideró que sus declaraciones no reflejaron el acuerdo alcanzado puertas adentro. A partir de allí, la relación de confianza quedó quebrada y el capitán tomó una decisión drástica: abandonó la concentración de Portugal.

“Pido disculpas al pueblo portugués y a mis compañeros, la responsabilidad es totalmente mía”, expresó Cristiano, quien además reconoció que deberá afrontar la sanción que determine la Federación.

En ese sentido, el delantero fue contundente al señalar que su condición de capitán no lo coloca por encima de las reglas. Incluso consideró que ese rol puede convertirse en un agravante y sostuvo que las normas deben aplicarse de la misma manera para todos.

Pero el mensaje dejó una certeza que cambia por completo el escenario: Cristiano Ronaldo no piensa retirarse todavía de la selección portuguesa.

El astro había contemplado la posibilidad de ponerle fin a su ciclo internacional después del Mundial, pero ahora dejó abierta la puerta para continuar defendiendo la camiseta de su país. Aseguró que, una vez cumplida la sanción correspondiente, estará disponible para regresar siempre que mantenga las condiciones físicas necesarias para competir.

También dejó en claro que no está pensando en una despedida inmediata ni en homenajes especiales. Su intención, según explicó, es seguir jugando mientras considere que todavía puede aportar dentro de la cancha.

El conflicto con Jorge Jesús, lejos de marcar el final de Cristiano con Portugal, abrió ahora un nuevo capítulo. El capitán decidió contar su versión, aceptó su responsabilidad por haber abandonado la concentración y dejó una advertencia que mantiene abierta la novela: “A su debido tiempo contaré la verdad”.

Por ahora, Portugal deberá resolver el conflicto interno y determinar la sanción para su capitán. Cristiano, mientras tanto, ya dejó en claro que la historia con la camiseta de su país todavía no terminó.