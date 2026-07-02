Portugal y Croacia se robarán todas las miradas este jueves cuando se enfrenten en el Estadio Toronto por los 16avos de final del Mundial 2026. El encuentro comenzará a las 20 (hora argentina) y pondrá cara a cara a dos seleccionados con historia, jerarquía y figuras que marcaron una época en el fútbol mundial.

El gran atractivo de la noche estará en la presencia de Cristiano Ronaldo y Luka Modric, dos emblemas de sus respectivas selecciones que buscarán seguir escribiendo capítulos dorados en sus carreras. Para ambos, cada partido mundialista puede ser una de las últimas grandes funciones en la máxima cita del fútbol.

Portugal llegó a esta instancia tras finalizar en el segundo puesto del Grupo K. Los dirigidos por Roberto Martínez comenzaron su camino con un sorpresivo empate 1 a 1 frente a República Democrática del Congo, luego reaccionaron con una contundente goleada por 5 a 0 sobre Uzbekistán y cerraron la fase de grupos con un empate sin goles ante Colombia. Más allá de algunos altibajos, los lusos siguen siendo considerados uno de los candidatos a pelear por el título.

Croacia, por su parte, también terminó segunda en su zona. El conjunto balcánico cayó en su debut ante Inglaterra por 4 a 2, pero logró recuperarse con victorias consecutivas frente a Panamá y Ghana para sellar su clasificación a la fase eliminatoria. Con la experiencia de Modric y una base de jugadores acostumbrados a competir en la élite, los croatas intentarán dar otro golpe en una Copa del Mundo.

El historial reciente y la jerarquía de ambos planteles anticipan un duelo parejo, intenso y con pocas concesiones. El premio será enorme: un lugar en la siguiente ronda y la posibilidad de seguir soñando con la gloria mundialista.

Probable formación de Portugal:



Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga y Nuno Mendes; Rúben Neves, Vitinha y Bruno Fernandes; Pedro Neto, João Félix y Cristiano Ronaldo. DT: Roberto Martínez.

Probable formación de Croacia:



Dominik Livakovic; Josip Stanisic, Josko Gvardiol, Marin Pongracic y Borna Sosa; Luka Modric, Marcelo Brozovic y Mateo Kovacic; Mario Pasalic, Andrej Kramaric e Igor Matanovic. DT: Zlatko Dalic.