Beni Mármol y Pato Perrotta, dos reconocidos creadores de contenido argentinos, fueron detenidos en Miami durante el partido Colombia-Portugal del Mundial 2026. Luego de recuperar su libertad, ambos youtubers brindaron su versión de los hechos, asegurando que su situación se basó en un malentendido relacionado con la acreditación oficial que poseían.

Según explicaron, contaban con una acreditación oficial otorgada por la FIFA a través de un medio público argentino reconocido, que les permitía asistir a todos los partidos del Mundial 2026 en Estados Unidos y México, incluyendo la final. Sin embargo, su ingreso al Hard Rock Stadium se vio frustrado porque la acreditación fue dada de baja sin previo aviso cuando ya se dirigían al estadio, un hecho que desconocían por completo.

La experiencia de los youtubers y los costos económicos

Ambos negaron haber ingresado de forma irregular al estadio y aclararon que no se colaron: “En los primeros tres controles de seguridad no te escanean la credencial. No es que burlamos los controles de seguridad: no te escanean el carnet y, como el carnet es original, te dejan pasar”, sostuvo uno de ellos. A pesar de esto, fueron detenidos y permanecieron en una cárcel estadounidense, experiencia que calificaron como la peor de sus vidas.

La detención también tuvo consecuencias económicas para los youtubers, quienes mencionaron la pérdida de los auspicios que financiaban su viaje para cubrir el Mundial. Aseguraron además que la credencial era auténtica y había funcionado sin inconvenientes hasta el momento en que les fue dada de baja.

Youtubers argentinos detenidos en Miami por el Mundial 2026 recuperaron su libertad y relataron su experiencia

Beni Mármol y Pato Perrotta son dos de los creadores de contenido con mayor presencia en las redes sociales argentinas. Con cientos de miles de suscriptores en YouTube y millones de visualizaciones, suelen realizar desafíos, viajes y coberturas de eventos, muchas veces trabajando en conjunto. Esta cobertura del Mundial 2026, sin embargo, terminó abruptamente con un proceso judicial abierto por su supuesto ingreso irregular al estadio durante uno de los partidos de la Copa del Mundo.