Se define el Grupo L de la Copa Mundial 2026. En el New Jersey Stadium de New York, Inglaterra derrotó a Panamá 2 a 0 y de esta manera se quedó con la mejor posición de clasificación dentro del cuadrangular que compartió con Croacia y Ghana.

El conjunto inglés presiona desde los primeros minutos y comienza a convertir en figura a Orlando Mosquera que esta tarde no sufrirá la pelota parada de Declan Rice que forma parte de la rotación en el conjunto que dirige Thomas Tuchel.

Más allá de la superioridad del rival, el conjunto centroamericano provocó dos buenas intervenciones del arquero Jordan Pickford en la primera media hora, un centro desde la derecha que el 1 cortó arrojándose hacia adelante y un remate al primer palo de Thomas Christiansen por la banda contraria del ataque.

Aunque lejos está de ser la mejor actuación del seleccionado británico, tampoco liga en ofensiva el país de la Premier League. A los 6 del complemento, un blooper de los centrales panameños no fue gol en contra por centímetros.

Finalmente, la prolija resistencia panameña cae ante el poderío inglés a los 17 del complemento y desde un tiro de esquina desde la izquierda, Jude Bellingham enganchó una pelota con la pierna izquierda en el aire para poner en ventaja al equipo inglés que de esta manera vuelve a quedarse con la mejor posición de clasificación en su cuadrangular.

Ya desgastado físicamente, Panamá puede hacer poco para detener a un entonado Bellingham que por la izquierda del ataque encontró el espacio para sacar el centro al corazón del área que conectó con la cabeza del goleador Harry Kane para el 2 a 0 a los 21. Con este tanto, el actual 9 del Bayern Münich se convierte en el máximo artillero de la Selección de Inglaterra en Mundiales. Son 11 los gritos del rubio atacante contra los 10 de Gary Liniker.

Clara y merecida victoria para el equipo de Thomas Tuchel, más allá de la resistencia que Panamá le pudo bancar solamente en el primer tiempo.

Formaciones

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, Fidel Escobar, José Córdoba, Andrés Andrade, Jorge Gutiérrez; Cristian Martínez, Édgar Bárcenas, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Tomás Rodríguez. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Jarrel Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Jude Bellingham; Bukayo Saka, Morgan Rogers, Marcus Rashford; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Árbitro: Abdulrahman Al-Jassim, Qatar.

La previa

Con el cartel de candidatos, producto de la buena actuación mostrada en la primera fecha donde superó a Croacia por 4-2, y los nombres que tiene dentro de su plantel, Inglaterra buscará terminar en lo más alto de su grupo y ya conocer el camino que tendrá en los mano a mano. El empate contra Ghana en la segunda jornada dejó algunas dudas principalmente en ataque, que buscará resolver en el cierre del grupo.

En la previa, Thomas Tuchel aseguró que el elenco de la Concacaf será un rival complicado, que jugará ordenado y sin presión, enfatizando que necesitarán "una aproximación muy activa y agresiva, pero sin ser estúpidos ni ingenuos" ante el bloque bajo que podría plantear el rival.

Por su parte, Panamá llega ya sin chances de clasificar. Si bien jugó dos buenos cotejos, mereciendo algo más, terminó cayendo por la mínima ante Ghana y Croacia. Ahora buscará el gran objetivo que se planteó para esta Copa del mundo: sumar su primer punto en la gran cita.

“Queríamos dar una buena imagen al mundo e intentaremos terminar de la mejor manera para que esa imagen siga siendo positiva" expresó Thomas Christiansen, DT de los centroamericanos, cuestionando además que no solo las pausas de hidratación que “le quita la gracia”, sumando el nuevo criterio de desempate que lo dejó fuera una fecha antes.

Inglaterra tiene 4 puntos y diferencia de +2, Panamá quedó con 0 y -2. En simultáneo jugarán Ghana vs Croacia. Los africanos acumulan 4 y diferencia de +1, mientras que los croatas tienen 3 puntos y -2 en goles.

Probables formaciones:

Panamá: Orlando Mosquera; Michael Murillo, César Blackman, Jiovany Ramos, Andrés Andrade; Cristian Martínez, Carlos Harvey, José Luis Rodríguez; Édgar Bárcenas, Cecilio Waterman y José Fajardo. DT: Thomas Christiansen.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, Ezri Konsa, John Stones, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Noni Madueke, Jude Bellingham, Anthony Gordon y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Datos del Partido:

Hora: 18.00

TV: TyC Sports

Árbitro: Abdulrahman Al Jassim

Estadio: New York-New Jersey Stadium