RD Congo y Uzbekistán se juegan su última oportunidad para seguir en el Mundial

República Democrática del Congo y Uzbekistán afrontarán este sábado un partido decisivo por la tercera fecha del Grupo K del Mundial 2026. El encuentro se disputará desde las 20.30 en el Atlanta Stadium y pondrá frente a frente a dos seleccionados que llegan obligados a ganar para mantener vivas sus aspiraciones de acceder a los 16avos. de final como uno de los mejores terceros. Sin margen para el error, ambos dependerán además de otros resultados para seguir en competencia.

El conjunto africano suma un punto y ocupa el tercer lugar del grupo luego de igualar con Portugal en el debut y caer por 1-0 frente a Colombia en la segunda jornada. Ese resultado lo dejó con la obligación de conseguir una victoria y esperar que Portugal pierda ante Colombia para aspirar al segundo puesto o, en su defecto, reunir los puntos necesarios para competir por una plaza entre los mejores terceros del certamen.

“Las cosas están muy claras para nosotros. Supimos sacar un punto en los dos partidos para tener nuestro destino en nuestras manos en el tercero. La victoria será necesaria para pasar, así que habrá que tomar riesgos”, expresó Sébastien Desabre, entrenador de Congo.

La situación de Uzbekistán es todavía más complicada. El seleccionado asiático perdió sus dos primeros compromisos, incluido un contundente 5-0 frente a Portugal, y llega al cierre de la fase de grupos sin unidades. Además de imponerse sobre República Democrática del Congo, necesitará una diferencia amplia de goles y una combinación favorable de resultados para mantener alguna posibilidad de clasificación, luego de un torneo en el que no logró mostrar la solidez esperada.

RD Congo igualó con el Portugal de Ronaldo en el debut y ahora necesita ganar para seguir con vida.

La definición del Grupo K también tendrá como protagonistas a Colombia y Portugal, que jugarán en simultáneo. Los colombianos lideran la zona con seis puntos y ya tienen asegurado un lugar en los dieciseisavos de final, mientras que Portugal suma cuatro unidades y avanzará con un empate. Ese panorama obliga a República Democrática del Congo y Uzbekistán a mirar de reojo lo que ocurra en el otro encuentro mientras buscan cumplir con su parte.

Probables formaciones:

República Democrática del Congo: Mpasi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Sadiki, Moutoussamy; Yoane Wissa, Kayembe, Elia o Diangana; Bakambu. DT: Sébastien Desabre.

Uzbekistán: Nematov; Alizhonov, Ashurmatov, Khusanov, Abdullaev, Sayfiev; Fayzullayev, Shukurov, Hamrobekov, O'Runov; Shomurodov. DT: Fabio Cannavaro.

Hora: 20.30.



Árbitro: Felix Zwayer (Alemania).



Estadio: Atlanta Stadium.