Si bien todavía quedan algunos encuentros para el cierre de la fase de grupos, el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026 comienza a tomar forma, y ya se vislumbran cruces apasionantes. Con algunas selecciones ya clasificadas como Alemania, Estados Unidos y México, y otras muy cerca de conseguirlo, como Brasil o España, el panorama de la fase eliminatoria comienza a dar qué hablar.
En el caso de Argentina, que llega como líder del Grupo J antes de enfrentar a Austria, su rival saldría del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Con los sorpresivos empates que los Tiburones Azules sacaron ante la Roja y frente a la Celeste, la zona es una de las más parejas del torneo y la última fecha tendrá a los cuatro equipos con posibilidades matemáticas de avanzar. Por el momento, la Scaloneta se cruzaría con los charrúas, aunque el escenario podría modificarse.
Mientras tanto, las que están aseguradas en 16vos, Alemania, México y Estados Unidos, tienen también asegurado el primer lugar de los grupos E, A y D respectivamente y esperan por los terceros. El el caso de los aztecas, enfrentarán la definición de los grupos C, E, F, H e I para conocer oponente, mientras que los alemanes estarán pendientes a la definición del A, B, C, D y F, en tanto que los estadounidenses que comanda Mauricio Pochettino aguardan por rival en las zonas B, E, F, I y J.
Por otra parte, entre hoy y mañana quedará completa la segunda fecha con los duelos de los grupos I, J, K y L, y cuyos resultados serán clave para empezar a delinear de manera más concreta el camino hacia la final.
Cómo están los cruces de 16avos del Mundial
- Alemania vs. Escocia
- Noruega vs. Suecia
- Corea del Sur vs. Suiza
- Países Bajos vs. Marruecos
- RD Congo vs. Ghana
- España vs. Austria
- Estados Unidos vs. Ecuador
- Egipto vs. Chequia
- Brasil vs. Japón
- Costa de Marfil vs. Francia
- México vs. Cabo Verde
- Inglaterra vs. Portugal
- Argentina vs. Uruguay
- Australia vs. Irán (rivales de Argentina en unos hipotéticos octavos de final).
- Canadá vs. Bélgica
- Colombia vs. Paraguay