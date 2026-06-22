Si bien todavía quedan algunos encuentros para el cierre de la fase de grupos, el cuadro de los 16avos de final del Mundial 2026 comienza a tomar forma, y ya se vislumbran cruces apasionantes. Con algunas selecciones ya clasificadas como Alemania, Estados Unidos y México, y otras muy cerca de conseguirlo, como Brasil o España, el panorama de la fase eliminatoria comienza a dar qué hablar.

En el caso de Argentina, que llega como líder del Grupo J antes de enfrentar a Austria, su rival saldría del Grupo H, integrado por España, Uruguay, Cabo Verde y Arabia Saudita. Con los sorpresivos empates que los Tiburones Azules sacaron ante la Roja y frente a la Celeste, la zona es una de las más parejas del torneo y la última fecha tendrá a los cuatro equipos con posibilidades matemáticas de avanzar. Por el momento, la Scaloneta se cruzaría con los charrúas, aunque el escenario podría modificarse.

Uruguay empató ante Cabo Verde y se complica, pero hoy jugaría ante Argentina en 16vos. (Foto: Reuters)

Mientras tanto, las que están aseguradas en 16vos, Alemania, México y Estados Unidos, tienen también asegurado el primer lugar de los grupos E, A y D respectivamente y esperan por los terceros. El el caso de los aztecas, enfrentarán la definición de los grupos C, E, F, H e I para conocer oponente, mientras que los alemanes estarán pendientes a la definición del A, B, C, D y F, en tanto que los estadounidenses que comanda Mauricio Pochettino aguardan por rival en las zonas B, E, F, I y J.

Por otra parte, entre hoy y mañana quedará completa la segunda fecha con los duelos de los grupos I, J, K y L, y cuyos resultados serán clave para empezar a delinear de manera más concreta el camino hacia la final.

Cómo están los cruces de 16avos del Mundial