Mientras busca consolidarse en el Atlético de Madrid y gana terreno en la Selección Argentina, Giuliano Simeone tomó una decisión fuerte lejos de las canchas. El delantero apostó por un negocio propio en España con una inversión millonaria que marca su primera incursión de peso en el mundo inmobiliario.

El hijo de Diego Simeone adquirió un edificio en Tetuán, uno de los barrios madrileños que más se transformó en los últimos años. Se trata de una propiedad de alrededor de 400 metros cuadrados que será remodelada de manera completa para darle un nuevo destino residencial.

La operación se concretó a través de Indio 2022 SL, una sociedad constituida en España en la que Giuliano Simeone figura como administrador único. La firma realizó una ampliación de capital cercana a los 2 millones de euros para avanzar con la compra del inmueble, a la que se agregó una financiación hipotecaria de 750.000 euros otorgada por CaixaBank.

El proyecto contempla una construcción con planta baja y dos niveles superiores. Cada piso tendría aproximadamente 140 metros cuadrados, aunque hasta el momento no se difundieron imágenes del diseño final ni precisiones sobre cómo quedarán distribuidos los espacios una vez terminadas las obras.

El negocio inmobiliario de Giuliano Simeone.

Tetuán fue elegido por su presente y por su ubicación estratégica dentro de Madrid. El barrio combina construcciones residenciales tradicionales con nuevos desarrollos, y su cercanía con el Paseo de la Castellana y el complejo empresarial AZCA lo volvió atractivo para inversores que apuntan a recuperar edificios antiguos.

Por ahora, no se informó si el delantero planea vender, alquilar o explotar las unidades que surjan del desarrollo. Esa definición será clave para conocer la dimensión final del negocio que el futbolista comenzó a construir mientras sostiene su carrera en Europa.

El negocio inmobiliario de Giuliano Simeone.

Con esta apuesta, Giuliano Simeone diversifica su patrimonio y se suma a una tendencia habitual entre deportistas de elite: transformar parte de los ingresos obtenidos en la actividad profesional en inversiones de largo plazo. El edificio de Tetuán es, por el momento, su movimiento más importante fuera del fútbol.