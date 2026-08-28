La situación de Julián Álvarez en el Atlético Madrid parece no tener retorno y este viernes sumó un nuevo capítulo cuando el delantero antepuso un certificado médico para no ir a entrenar con el equipo por la mañana. La ciudad deportiva del Colchonero lo recibió por la tarde, en solitario, acompañado por un preparador físico del club.

El jugador que quería ser transferido al Barcelona entró en conflicto por la negativa de la institución dueña de su pase para venderlo a un rival directo del mismo país y ahora está en una encrucijada de 5 últimos días para concretar alguna venta.

El problema es que los clubes dispuestos a poner el dinero suficiente (piso de 150 millones de euros) son ingleses, destino que el goleador quiere evitar por una cuestión familiar.

La conflictiva situación con el país británico tiene que ver con la visa de la familia Álvarez, núcleo que lo acompaña por el mundo desde que dejó River. En Inglaterra, papá, mamá y hermanos no pueden extender su estadía más allá de los límites turísticos y esa sería la razón principal por la cual el 9 quiere evitar a la Premier League.

Visita dirigencial

Luego de la ausencia matutina de Álvarez en la práctica madrilista, hubo un certificado médico que se emitió para disimular el malestar personal, motivando la visita de los dirigentes a la casa particular del futbolista.

Allí, luego de un diálogo cercano, hubo un entendimiento para que el delantero se presentara en su lugar de trabajo. De esta manera, en el turno vespertino, un preparador físico del Atlético esperó por Álvarez en la ciudad deportiva, donde entrenó en soledad.

Julián Álvarez no sólo que estará ausente en el partido del sábado, sino que ni se entrenó con sus compañeros del Atlético Madrid.

Ya es un hecho que “La Araña” no dirá presente en el compromiso de mañana ante Sevilla por La Liga. Parece difícil volver a verlo con la camiseta roja y blanca.

Su cláusula de salida está valuada en 500 millones de euros, pero ante la situación planteada, Atlético acepta negociación por encima de los 150 millones de la moneda europea, pero fuera de los límites españoles. Básicamente, Julián no se vende ni al Barcelona ni al Real Madrid.

Lo más firme para destrabar la situación del jugador pasa por mudarse al fútbol inglés, pero depende de su aprobación y eso tampoco se vislumbra como algo sencillo.