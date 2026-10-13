Enzo Fernández sumó un nuevo apodo en el vestuario del Manchester City y fue uno de sus compañeros quien lo puso en circulación. Tras la goleada por 3-0 frente al Liverpool en Anfield, Rayan Cherki sorprendió al futbolista argentino con un mensaje en redes sociales en el que lo llamó “Hulk”, un sobrenombre que rápidamente llamó la atención de los hinchas.

El exjugador de River Plate había compartido su alegría por el triunfo a través de Instagram, donde publicó: “Estamos de vuelta. Qué victoria fuera de casa. Gracias por su apoyo, como siempre. Que lo disfruten”. Entre las respuestas apareció la del mediocampista francés, que eligió el nombre del famoso superhéroe para dirigirse a su compañero y alimentar las bromas que circulan dentro del plantel.

La publicación también tuvo otros comentarios que reflejaron la buena relación de Enzo Fernández con sus nuevos compañeros. El defensor Rúben Dias lo llamó “Bicho”, mientras que Cristian Cuti Romero, su compañero en la Selección Argentina, le escribió: “Qué distinto sos, Gordo”. Los mensajes se sumaron a los sobrenombres que identifican a los futbolistas del equipo, como “Spiderman”, con el que ya se conoce a Julián Álvarez.

El nuevo apodo de Gardelito

El argentino se incorporó al conjunto inglés el mes pasado y consiguió adaptarse rápidamente a la dinámica del equipo. En sus primeros seis partidos, el volante registró un gol y una asistencia, además de consolidarse como una pieza importante dentro del esquema que conduce Enzo Maresca.

El cruce contra el Liverpool tuvo un protagonismo especial para los futbolistas argentinos. Fernández y Alexis Mac Allister, compañeros en la Scaloneta, compartieron el mediocampo durante una primera mitad con pocas ocasiones claras. El jugador del City probó desde afuera del área tras una asistencia de Cherki, mientras que el futbolista del conjunto local estuvo cerca de convertir con una pirueta luego de un córner.

La historia cambió en el complemento, cuando Ryan Gravenberch recibió la segunda tarjeta amarilla por una infracción sobre Antoine Semenyo y dejó al Liverpool con diez jugadores. Poco después, Fernández lanzó un pase desde su propio campo para Semenyo y, tras un desvío en Mac Allister, Erling Haaland aprovechó la jugada para abrir el marcador.

El nuevo apodo de Gardelito

El dominio del City se amplió con un espectacular remate de Jeremy Doku, que colocó la pelota en el ángulo para establecer el 2-0. Más tarde, Cherki completó la goleada después de superar a Jeremie Frimpong con un amague y definir ante Alisson. Su actuación y el triunfo terminaron acompañados por el particular bautismo a Fernández en las redes.

Con seis victorias en seis presentaciones, el Manchester City quedó como único líder de la Premier League, con tres puntos de ventaja sobre el Arsenal. El Liverpool, en cambio, se ubicó noveno con nueve unidades. En la próxima jornada, el equipo de Fernández recibirá al Ipswich, mientras que el conjunto de Mac Allister visitará al Brentford.