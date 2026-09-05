Juan Martín del Potro encontró una nueva manera de mantenerse cerca del tenis luego de su retiro profesional. El tandilense volverá a ser protagonista del US Open 2026, aunque esta vez no ingresará a la cancha para competir, sino que ocupará un lugar dentro del equipo de transmisiones de ESPN Tenis.

La incorporación del exnúmero tres del mundo contempla un contrato de tres años con Disney/ESPN, período durante el cual realizará 75 apariciones televisivas. Su estreno está previsto para la segunda semana del Grand Slam estadounidense, donde tendrá la misión de analizar los encuentros y compartir con los espectadores su experiencia acumulada durante años en el máximo nivel.

"Estoy muy feliz de volver al tenis y que sea de la mano de ESPN para llevarles a todos los fanáticos mis conceptos, mi análisis y volver a compartir tantos momentos lindos que tuvimos en el pasado, pero ahora desde otro lugar", expresó Del Potro, quien de esta manera iniciará formalmente una nueva faceta dentro del mundo de la comunicación deportiva.

El desembarco tendrá además una enorme carga emocional debido a la relación que el argentino mantiene con Nueva York. En 2009, cuando apenas tenía 20 años, consiguió allí el título más importante de su carrera. En aquella edición derrotó a Rafael Nadal en semifinales y luego protagonizó una inolvidable final ante Roger Federer, a quien venció en cinco sets para conquistar el US Open.

El vínculo con el torneo estadounidense fue mucho más allá de aquella consagración. Juan Martín del Potro también alcanzó los cuartos de final en 2008, 2012 y 2016, llegó a semifinales en 2017 y volvió a jugar la final en 2018. En esa última definición perdió frente a Novak Djokovic, uno de los grandes amigos que construyó durante su trayectoria profesional.

Los números del tandilense en Flushing Meadows también explican por qué su llegada a ESPN Tenis genera expectativa. Disputó 44 encuentros y ganó 35, con apenas nueve derrotas. Su potencia, su saque y especialmente su derecha encontraron en las superficies rápidas de Nueva York un escenario ideal para desplegar todo su potencial.

La carrera del argentino estuvo marcada por títulos, actuaciones históricas y también por una interminable batalla contra las lesiones. Del Potro obtuvo 22 campeonatos individuales, alcanzó el tercer lugar del ranking ATP, consiguió dos medallas olímpicas y fue una de las grandes figuras de la Copa Davis 2016, conquistada por Argentina. Las operaciones en sus muñecas y las lesiones en la rodilla, sin embargo, terminaron condicionando su continuidad.

Su último partido oficial fue ante Federico Delbonis en el Argentina Open de 2022, mientras que la despedida definitiva llegó en diciembre de 2024, cuando enfrentó a Novak Djokovic en "El último desafío". Ahora, el campeón del US Open 2009 tendrá la posibilidad de regresar al torneo que marcó su carrera, pero desde una función inédita: transmitir sus conocimientos, interpretar el juego y acompañar a las nuevas figuras del tenis mundial desde la televisión.