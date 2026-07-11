Juan Martín Del Potro arengó a la Selección en la previa del partido ante Suiza por cuartos de final: "Vamos, Argentina"

Este sábado 11 de julio, cuando en Argentina sean las 22, la Selección argentina de fútbol se medirá ante su par de Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. Más temprano, desde su cuenta de X, el tenista Juan Martín Del Potro compartió un emotivo momento que protagonizó en una de sus nueve participaciones en el US Open.

El día que conquistó el US Open ante el suizo Roger Federer

El 14 de septiembre de 2009, Del Potro escribió una de las páginas más gloriosas en la historia del tenis argentino cuando conquistó el US Open tras derrotar al suizo Roger Federer en una final inolvidable. El tandilense frenó la racha de cinco títulos consecutivos del entonces número uno del mundo en Flushing Meadows y se convirtió en el primer argentino en levantar ese trofeo después de Gabriela Sabatini (1990) y Guillermo Vilas (1977).

La definición fue una batalla de cinco sets. Federer se quedó con el primero por 6-3, pero Del Potro reaccionó y se llevó el segundo en un ajustado tie-break por 7-6 (7-5). El suizo volvió a adelantarse al ganar el tercer parcial por 6-4, aunque la Torre de Tandil mostró toda su fortaleza para imponerse por 7-6 (7-4) en el cuarto set y sellar la hazaña con un contundente 6-2 en el quinto, conquistando el único Grand Slam de su carrera.

Con ese título de Grand Slam, la Torre de Tandil trepó hasta el quinto puesto del ranking ATP, la mejor ubicación de su carrera hasta ese momento. Este sábado, casi 17 años después, el propio Del Potro recordó aquella gesta con un mensaje que direccionó hacia la Selección que dirige Lionel Scaloni.

Con un retuit de un posteo del periodista Guillermo Pereyra, Delpo les dio aliento a los jugadores de fútbol buscan la hazaña en Kansas City, como si les quisiera decir 'si yo pude, ustedes también'. "Vamos, Argentina", escribió junto a una bandera nacional para acompañar el momento de aquella hazaña en suelo norteamericano. Al igual que Delpo, anulamos mufa y elegimos creer.