La espera terminó y el primer capítulo de Enzo Fernández con la camiseta del Manchester City dejó señales más que alentadoras. El mediocampista argentino tuvo un estreno auspicioso en la victoria por 1 a 0 frente a Coventry por la tercera fecha de la Premier League, en un partido en el que debió asumir protagonismo antes de lo previsto y terminó ganándose el reconocimiento de todo el estadio.

La historia comenzó apenas minutos antes del inicio del encuentro. En los planes de Enzo Maresca, el ex River iba a comenzar en el banco de suplentes para sumar sus primeros minutos de manera gradual. Sin embargo, la lesión sufrida durante el calentamiento por Nico O’Reilly obligó a modificar los planes y abrió la puerta para que el argentino apareciera desde el arranque.

Lejos de sentir la presión de un debut inesperado, Fernández mostró personalidad desde el primer minuto y rápidamente empezó a influir en el juego de los Citizens. A los 25 minutos de la primera etapa participó en la acción que definió el partido: condujo por el sector derecho y filtró un pase preciso para Antoine Semenyo, quien envió un centro perfecto para que Erling Haaland conectara de cabeza y marcara el único gol de la tarde.

El Manchester City dominó el desarrollo sin mayores sobresaltos y tuvo en Enzo a uno de los motores del mediocampo. El argentino manejó los tiempos, distribuyó con criterio y aportó equilibrio en cada sector de la cancha. Incluso en el complemento volvió a asociarse con Haaland en una jugada que terminó en gol del noruego, aunque la acción fue anulada por posición adelantada.

Las estadísticas reflejaron el impacto de su presentación. Completó el 90 por ciento de los pases, remató dos veces al arco, generó una ocasión clara de gol y recuperó seis pelotas entre barridas, intercepciones y duelos aéreos. Números que explican por qué, cuando dejó el campo a los 75 minutos, recibió una cerrada ovación de los hinchas del City.

La actuación del argentino también sirvió para empezar a despejar cualquier duda sobre el enorme desembolso realizado por el club inglés. Hace apenas unos días, Fernández se convirtió en uno de los fichajes más caros de la historia del fútbol luego de que Manchester City desembolsara 145 millones de euros para sacarlo del Chelsea.

Con el triunfo, el City alcanzó puntaje ideal y continúa en lo más alto de la Premier League con nueve unidades. Y aunque recién fue su primera función, Enzo Fernández ya dejó una muestra de por qué los campeones ingleses apostaron una cifra récord para quedarse con uno de los mediocampistas más destacados del planeta.