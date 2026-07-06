Aunque hoy es una de las máximas figuras del fútbol mundial, Erling Haaland también guarda una historia muy particular con el fútbol argentino. El delantero del Manchester City desarrolló en los últimos años un fuerte cariño por Boca Juniors, algo que sorprendió a miles de fanáticos cuando comenzaron a aparecer imágenes suyas con la camiseta azul y oro.

La relación del atacante noruego con el club argentino nació durante su etapa en el Borussia Dortmund, donde compartió plantel con el defensor argentino Leonardo Balerdi. La amistad entre ambos fue creciendo dentro y fuera de la cancha, y allí comenzó el acercamiento de Haaland al universo xeneize.

Según trascendió, fue el propio Balerdi quien le mostró videos de la hinchada de Boca Juniors, las tribunas colmadas de La Bombonera y el clima que se vive en cada partido importante. Las imágenes y relatos impactaron al goleador europeo, que rápidamente quedó fascinado con la pasión de los hinchas argentinos.

Haaland y su pasión por Boca

Con el paso del tiempo, el ex defensor de Boca también le regaló camisetas oficiales y le contó distintas historias ligadas a la identidad del club. Esa conexión terminó despertando una verdadera simpatía en Erling Haaland, que desde entonces comenzó a seguir la actualidad del equipo argentino desde Europa.

Incluso, en varias oportunidades el delantero fue visto usando prendas de Boca Juniors, algo que rápidamente se volvió viral en redes sociales. Para muchos hinchas argentinos, la imagen de una estrella internacional vinculada al club se transformó en motivo de orgullo y repercusión mundial.

Más allá de esta curiosa relación con Argentina, la vida de Haaland tiene varios datos llamativos. El futbolista nació en Leeds, Inglaterra, por lo que tenía la posibilidad de representar a la selección inglesa. Sin embargo, eligió vestir la camiseta de Noruega, país de origen de toda su familia.

Haaland y su pasión por Boca

El deporte estuvo presente en su historia desde muy chico. Su padre, Alf-Inge Haaland, jugó el Mundial de Estados Unidos 1994 con la selección noruega, mientras que su madre, Gry Marita Braut, fue campeona nacional de heptatlón. Además, cuando apenas tenía cinco años, el delantero consiguió un récord de salto en largo para su categoría.

Con apenas 25 años, Erling Haaland ya acumula títulos, récords y una enorme cantidad de goles en el fútbol europeo. Sin embargo, entre todas sus particularidades personales, hay una que sigue sorprendiendo a los argentinos: su pasión por Boca Juniors, una historia que comenzó gracias a la amistad que construyó con Leonardo Balerdi.