La nueva eliminación de Brasil en el Mundial 2026 reactivó una curiosa teoría que desde hace años circula entre los hinchas en redes sociales: la llamada “maldición del gato”. La caída frente a Noruega en octavos de final, con dos goles de Erling Haaland, volvió a poner bajo la lupa un episodio ocurrido durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 que muchos consideran el inicio simbólico de una racha negativa.

Todo comenzó en una conferencia de prensa que brindaba Vinicius Jr. antes del cruce contra Croacia. Mientras el futbolista respondía preguntas de los periodistas, un gato apareció inesperadamente y se acomodó sobre la mesa, junto a los micrófonos. La situación generó sonrisas entre los presentes hasta que un integrante del staff brasileño decidió intervenir de manera abrupta.

El encargado de prensa de la Confederación Brasileña de Fútbol, Vinicius Rodríguez, tomó al animal y lo arrojó al piso con un gesto que rápidamente se viralizó en todo el mundo. Las imágenes despertaron fuertes críticas en redes sociales y medios internacionales, donde muchos calificaron la actitud como innecesariamente agresiva. Incluso hubo usuarios que comenzaron a hablar de una supuesta “maldición” tras aquel episodio.

La teoría tomó todavía más fuerza porque pocos días después, Brasil quedó eliminado de Qatar 2022. El equipo cayó por penales frente a Croacia en los cuartos de final y dejó escapar una gran oportunidad de pelear por el título. Además, si avanzaba, el conjunto brasileño debía enfrentarse a la Selección argentina en semifinales.

Sin embargo, la racha adversa de la Verdeamarela venía desde antes. El último título oficial que conquistó fue la Copa América 2019, disputada en su propio país. El 7 de julio de aquel año, derrotó a Perú por 3-1 y levantó el trofeo continental. Desde entonces, el equipo atravesó cambios de entrenadores, renovaciones de plantel y varias frustraciones importantes.

En 2021, Brasil perdió la final de la Copa América frente a la Argentina de Lionel Scaloni en el estadio Maracaná. Aquella noche, el conjunto albiceleste se impuso 1-0 gracias al recordado gol de Ángel Di María, en un resultado que significó un golpe muy duro para los brasileños jugando como locales.

¿Cómo revierte la maldición Brasil?

La historia volvió a repetirse en la Copa América 2024, cuando el seleccionado brasileño quedó eliminado otra vez por penales. Después de empatar 0-0 ante Uruguay en cuartos de final, el conjunto charrúa se quedó con la clasificación tras imponerse 4-2 desde los doce pasos.

Ahora, el tropiezo en el Mundial 2026 alimentó nuevamente las especulaciones de los hinchas. Con Carlo Ancelotti como entrenador y un plantel lleno de figuras, muchos esperaban que Brasil recuperara el protagonismo internacional. Pero la derrota ante Noruega y la reaparición viral del episodio del gato hicieron que la famosa “maldición” volviera a instalarse en el centro de la escena.