En lo que está siendo una de las actuaciones más destacadas del torneo, Erling Haaland que llegó a los 7 goles con Noruega en el Mundial 2026, sus dos últimos nada menos que ante Brasil por los octavos de final que mando a casa al pentacampeón. El actual centrodelantero del Manchester City tiene la paciencia hiper desarrollada y es capaz de tocar pocas pelotas, como en el duelo de hoy en Nueva Jersey, pero que le sean suficientes definir un resultado.

A pesar de la posesión que el conjunto europeo supo tener ante Brasil, conectar con el '9' nunca la resultó sencillo, hasta los 36 minutos del complemento cuando Andreas Schjelderup desbordó por la izquierda del ataque y sacó el centro que Haaland convirtió en gol con un cabezazo precedido de un anticipo ofensivo a Gabriel Magalhães. De esta manera, el Androide empezó a construir un triunfo inolvidable para los Vikingos.

Con eso, ya era la tapa de los diarios del mundo, pero había más llegando al final del partido. En otra pelota que recibió desde la izquierda, esta vez por abajo, controló de zurda y sacó el remate cruzado que se hizo imposible para Alisson y marcó el tanto que aseguró el boleto de Noruega, sacando nada menos que al seleccionado de Carlo Ancelotti.

La seguidilla de goles

Los dos goles de Haaland a Brasil se suman al par que le convirtió a Irak en el debut, a Senegal en la segunda fecha y el que también gritó ante Costa de Marfil en los 16avos. Francia fue el único que no lo padeció porque el técnico Stále Solbakken decidió darle descanso entre otras figuras, con la clasificación ya asegurada.