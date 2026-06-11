El Mundial 2026 está a punto de comenzar y promete ser una edición histórica por varios motivos. Por primera vez en la historia participarán 48 selecciones nacionales, una expansión que modificó por completo el formato tradicional de la competencia. Además, el certamen se disputará de manera conjunta entre Estados Unidos, México y Canadá, con un calendario que incluirá nada menos que 104 partidos.

La gran cantidad de encuentros generó todo tipo de especulaciones sobre cuáles serán los cruces más emocionantes y cuáles podrían pasar desapercibidos para el público. En ese contexto, la Inteligencia Artificial fue utilizada para analizar estilos de juego, antecedentes recientes, capacidad ofensiva y atractivo general de cada selección con el objetivo de detectar los partidos menos interesantes de la fase inicial.

Según el análisis realizado, uno de los encuentros con menor expectativa es Curazao vs Qatar. La IA estima que ambos equipos podrían protagonizar un duelo con mucha posesión de balón, pero con escasa profundidad ofensiva. Esto derivaría en pocas situaciones claras de gol y un ritmo de juego que podría resultar poco entretenido para los espectadores neutrales.

Muchos partidos ¿Nos salteamos algunos?

Otro partido señalado es Sudáfrica vs Chequia. La predicción indica un enfrentamiento muy físico, con marcaciones intensas y pocas diferencias futbolísticas. La tendencia sería hacia un desarrollo cerrado, donde los espacios escaseen y las emociones aparezcan en cuentagotas.

La lista también incluye Bosnia y Herzegovina vs Qatar y Arabia Saudita vs Cabo Verde. En ambos casos, la Inteligencia Artificial detectó dificultades para generar peligro constante en ataque. Mientras que el primero podría estar marcado por la falta de desequilibrio individual, el segundo tendría un desarrollo trabado, con mucho roce y pocas llegadas a los arcos.

Entre los cruces que generan más dudas aparece Uzbekistán vs República Democrática del Congo. El informe describe un encuentro imprevisible y desordenado, donde la falta de precisión podría convertirse en protagonista. Algo similar ocurriría con Corea del Sur vs Sudáfrica, un partido que promete intensidad física, aunque con escasa eficacia en los metros finales.

Muchos partidos ¿Nos salteamos algunos?

Por su parte, Jordania vs Argelia fue catalogado como un duelo extremadamente táctico, con tendencia a ser friccionado y poco fluido. A esto se suma Nueva Zelanda vs Irán, que según las proyecciones tendría un ritmo conservador y escaso atractivo para quienes buscan emociones constantes durante los 90 minutos.

La nómina elaborada por la IA se completa con Canadá vs Qatar y Curazao vs Cabo Verde. En el primer caso se espera un posible dominio canadiense, aunque con un trámite lento, mientras que el segundo podría presentar irregularidades y falta de continuidad. Más allá de estas predicciones, el fútbol suele sorprender y muchos de estos encuentros podrían terminar convirtiéndose en algunas de las historias más inesperadas del Mundial 2026.