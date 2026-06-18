La escena duró apenas unos segundos, pero volvió a tomar fuerza meses después. Jorge Messi, siempre ubicado lejos del ruido mediático, quedó atrapado en la atención de los argentinos tras el llanto de Lionel Messi en el Mundial 2026, un gesto que instaló preocupación y multiplicó las preguntas alrededor de su familia.

La última vez que se lo vio públicamente fue en noviembre de 2025, en un partido de Inter Miami ante Nashville por los playoffs de la MLS. Aquella noche, el foco deportivo estaba puesto en Lionel, que brilló con un doblete y condujo al equipo de Florida a una clasificación histórica, pero una imagen familiar terminó ganando peso con el paso del tiempo.

Desde un palco del estadio, Jorge Messi acompañó el encuentro junto a Celia, la madre del capitán argentino. No hubo declaraciones, gestos grandilocuentes ni exposición buscada. Como tantas otras veces, eligieron estar cerca sin ocupar el centro de la escena, una postura que mantuvieron durante buena parte de la carrera del rosarino.

El momento más recordado llegó después del partido. Mientras varios hinchas reclamaban la camiseta del diez, Lionel Messi miró hacia el sector donde estaban sus padres y decidió lanzarla al palco. La prenda quedó en manos de Celia, que la recibió con una sonrisa enorme, mientras Jorge Messi observaba la escena a pocos metros.

Esa postal, que en su momento fue leída como un gesto íntimo y emotivo, hoy reaparece con otro significado. La emoción del capitán argentino tras convertir ante Argelia, sumada a sus palabras sobre un momento personal complejo, hizo que muchos fanáticos volvieran sobre aquellas fotos y buscaran señales en el entorno más cercano.

El padre del futbolista siempre fue una figura determinante en su camino. Desde los primeros años en Rosario hasta las decisiones más importantes de su carrera, su presencia estuvo ligada al costado más reservado de Lionel Messi, aunque rara vez eligió hablar públicamente o ocupar un lugar visible.

Desde aquella aparición en Miami, Jorge Messi no volvió a mostrarse públicamente junto a su hijo. En medio de versiones sobre un delicado problema de salud, la familia optó por preservar la intimidad, y por eso esas imágenes de noviembre quedaron como el último registro público de una presencia que hoy despierta más atención que nunca.