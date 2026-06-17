La imagen de Lionel Messi llorando después de convertir ante Argelia dejó una pregunta flotando más allá del resultado. En una noche de gloria deportiva, con tres goles y otro debut mundialista inolvidable, el gesto del capitán abrió un costado íntimo que rápidamente generó preocupación.

Lo que llamó la atención no fue solamente la emoción, sino el momento en que apareció. Lionel Messi no suele quebrarse de esa manera en pleno festejo y, por eso, sus palabras posteriores terminaron funcionando como una señal de que algo más profundo venía atravesándolo antes del partido.

Después del encuentro, el capitán de la Selección Argentina decidió explicar que su llanto no tenía relación directa con lo futbolístico. "La verdad que es una cuestión totalmente ajena a lo deportivo. Pasé unos días complicados y la emoción fue por eso, agradezco a mis compañeros, al cuerpo técnico y la delegación", expresó, sin entrar en mayores detalles.

Esa frase dejó abierta una incógnita que creció con el correr de las horas. La atención empezó a correrse hacia Jorge Messi, padre del futbolista, luego de que Eduardo Feinmann contara en Radio Mitre que la preocupación estaría vinculada a un problema de salud dentro del entorno familiar del rosarino.

El dato generó impacto porque, según esa versión, Jorge Messi atravesaría un momento delicado y habría un fuerte hermetismo alrededor de la situación. Incluso, en medio de las especulaciones, llamó la atención que las cámaras no lo mostraran en las tribunas, algo que reforzó las dudas sobre si pudo viajar para acompañar a Lionel Messi en el debut.

Con ese trasfondo, el festejo del primer gol tomó otro sentido. Ya no se leyó únicamente como la descarga de un jugador que sigue haciendo historia, sino como la reacción de alguien que salió a competir cargando una preocupación familiar profunda, mientras intentaba sostener el liderazgo del equipo en plena Copa del Mundo.

Por lo pronto, Lionel Messi fue claro al hablar de una preocupación ajena a lo deportivo. Y, sin Antonela Roccuzzo en el foco después de que en los últimos meses se descartaran versiones de crisis, la mirada quedó puesta en Jorge Messi, padre del capitán argentino. Mientras tanto, el entorno familiar mantiene un fuerte hermetismo y se esperan novedades sobre su estado de salud.