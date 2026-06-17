La victoria de la Selección argentina en el debut del Mundial dejó una enorme alegría entre los hinchas, pero también abrió espacio para gestos que trascendieron lo deportivo. En ese contexto, Dalma Maradona utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje especial dedicado a Lionel Messi, quien atraviesa días de preocupación por la situación de salud de su padre.

La actriz y empresaria celebró el triunfo del equipo dirigido por Lionel Scaloni, que comenzó su camino en la Copa del Mundo con una actuación contundente. Sin embargo, más allá del resultado, sus palabras estuvieron enfocadas en acompañar al capitán argentino y a su círculo íntimo en un momento delicado.

A través de una historia de Instagram, Dalma Maradona compartió una imagen de Lionel Messi durante el partido y escribió: “No podíamos arrancar mejor este mundial”. La publicación rápidamente se viralizó entre los usuarios, que destacaron el tono afectuoso del mensaje.

El apoyo de Dalma Maradona a Messi

La frase que más repercusión generó llegó unos segundos después. En la misma historia, la hija de Diego Maradona agregó: “Abrazo y mucha fuerza para toda la familia Messi”. Ese gesto fue interpretado como una clara señal de apoyo hacia el futbolista rosarino y sus seres queridos.

El mensaje cobró aún más relevancia porque se produjo pocos días después de que Dalma Maradona viviera momentos de gran sensibilidad durante una audiencia vinculada al juicio por la muerte de su padre. Por eso, muchos usuarios resaltaron la empatía demostrada por la actriz en este contexto.

Mientras tanto, Lionel Messi volvió a ser la gran figura de la Selección argentina y renovó la ilusión de millones de fanáticos con su rendimiento en el arranque del torneo. El capitán fue determinante dentro del campo y una vez más quedó en el centro de la escena mundial.

El apoyo de Dalma Maradona a Messi

La relación entre el legado de Diego Maradona y la figura de Lionel Messi siempre estuvo marcada por comparaciones futbolísticas y debates apasionados. Sin embargo, el gesto de Dalma Maradona dejó de lado cualquier discusión histórica para priorizar el acompañamiento humano.

En sintonía con otros mensajes de apoyo, como el de Antonela Roccuzzo, la hija del Diez se sumó a las muestras de afecto hacia el capitán argentino. Su publicación fue celebrada por miles de usuarios, que valoraron la unión y el respeto en un momento especial para el fútbol argentino.