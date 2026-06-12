La clasificación de Paraguay al Mundial 2026 sigue regalando escenas cargadas de emoción. Esta vez, el protagonista fue Diego Gómez, una de las figuras de la Albirroja, que no pudo contener las lágrimas durante una conferencia de prensa al hablar de lo que significa volver a representar a su país en la máxima cita del fútbol.

El mediocampista intentó explicar las sensaciones que atraviesa el plantel tras asegurar el boleto mundialista, pero la emoción terminó ganándole la pulseada. "Estoy muy contento de poder representar a mi país. Que logramos la clasificación después de mucho y bueno, la verdad que...", alcanzó a decir antes de quebrarse frente a los periodistas.

El silencio invadió la sala por unos segundos. Fue entonces cuando apareció Gustavo Alfaro. El entrenador argentino, uno de los grandes responsables del resurgimiento paraguayo, se acercó a su futbolista y, con un gesto paternal y natural, tomó la palabra para respaldarlo en uno de los momentos más sensibles de la conferencia.

"No hay palabras. Es lo que sentimos. Y es lo que siente todo Paraguay. Eso sienten nuestros jugadores", expresó el DT, que volvió a mostrar la faceta humana que tantas veces lo caracteriza dentro y fuera de una cancha.

La intervención de Alfaro permitió que Gómez recuperara la calma y pudiera completar su mensaje. Ya más sereno, el volante reconoció que está viviendo uno de los momentos más importantes de su carrera.

"Me conocen a mí, que soy muy emocional. Trataré de dar al 100% para darle esa alegría a toda la gente", afirmó.

La escena rápidamente se viralizó en redes sociales y se transformó en una postal perfecta del presente que atraviesa Paraguay. Después de perderse tres Copas del Mundo consecutivas, la Albirroja volverá a estar en la gran fiesta del fútbol y sus protagonistas viven cada instante con una intensidad especial.

Las lágrimas de Gómez y el abrazo simbólico de Alfaro reflejaron mucho más que una clasificación: mostraron el desahogo de una generación que volvió a poner a Paraguay entre los mejores del planeta.