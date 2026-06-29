Brasil le ganó en el final por 2-1 a Japón en Houston por los 16vos de final del Mundial 2026. y clasificó a octavos de final, por lo que sigue a paso firme en la competencia tras haberse quedado con su grupo. Por su parte, Argentina también finalizó primera, pero recién enfrentará a Cabo Verde por los dieciseisavos el viernes. De continuar ambos en la competencia, podría haber clásico en etapa de eliminación directa.

Cuándo se podrían cruzar Argentina y Brasil en el Mundial 2026

Por como quedó el cuadro de la Copa del Mundo, Argentina y Brasil podrían medirse en una hipotética semifinal del Mundial 2026 en caso de que ambas avancen las primeras tres etapas de mano a mano, que serán: 16vos, octavos y cuartos de final.

Argentina venció a Argelia por 3 a 0, a Austria por 2 a 0 y a Jordania por 3 a 1, lo que le permitió abrochar el primer lugar de su grupo. De esta manera, su primer enfrentamiento en dieciseisavos será con Cabo Verde, el seleccionado que terminó segundo en el grupo H.

En tanto, los dirigidos por Carlo Ancelotti finalizaron con siete unidades en su zona, después de haber empatado 1-1 con Marruecos en el debut y superar por 3-0 a Haití y Escocia. Si bien sumaron las mismas unidades que los africanos, la cantidad de goles convertidos les jugó a favor porque cosecharon +6 contra el +3 de los marroquíes. Tras dejar en el camino a Japón, ahora esperará por el ganador de Costa de Marfil y Noruega.

Historial de la Selección Argentina vs. Brasil

106 partidos oficiales

Argentina ganó 41 veces (160 goles)

Brasil venció en 39 ocasiones (155 goles)

Igualaron en 26 encuentros.

Últimos 5 enfrentamientos de la Selección Argentina vs. Brasil

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