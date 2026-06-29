En el inicio de una gran jornada de lunes, Brasil le ganó en el final por 2-1 a Japón en Houston por los 16vos de final del Mundial 2026. Los Samuráis daban el golpe con el tanto de Kaishu Sano, pero la Verdeamarelha igualó con el tanto de Casemiro y en tiempo de descuento se lo llevó gracias al gol de Gabriel Martinelli. Luego de terminar pasando como en el Grupo C, el pentacampeón del mundo superó una prueba durísima ante los nipones y está en octavos.

En un partido muy complicado, sobre todo en el primer tiempo, Brasil comenzó siendo bien presionado por un equipo japónes aplicado sin pelota y una pretensión clara de recuperar y salir rápido. Así fue que, después de un par de aproximaciones, logró la ventaja: Sano recuperó tras un mal pase, recorrió metros y sacó un gran disparo que venció a Alisson para dar el momentáneo golpe en Houston. Pese a controlar la pelota, una Verdeamarelha que no encontraba los caminos se fue al descanso en desventaja.

Un golazo de Sano ilusionó a Japón, que volvió a ver como un mata-mata se le escapó sobre el final.

Pero los primeros minutos del segundo tiempo mostraron una historia diferente. Brasil se plantó en campo rival y empezó a generar peligro con centros. El arquero Zion Suzuki debió trabajar en un par de ocasiones, pero no pudo evitar el empate de Casemiro a los 11 minutos. Esas arremetidas continuaron un rato más y Vinícius Júnior tuvo el 2-1, pero apareció el '1' nipón, ayudado por el palo. Pero la Verdeamarelha se fue apagando y, si bien Japón casi no atacó en el complemento, ajustó defensivamente para sufrir menos.

Ingresó Martinelli en una extraña posición de interior izquierdo y Neymar quedó en el banco, pero el ataque brasileño parecía no engranar demasiado ante unos nipones que esperaban por el alargue. Sin embargo, un error inesperado propició el agónico triunfo de los de Carlo Ancelotti: recuperó Rayan, la tomó Bruno Guimarães y, con un gran pase, dejó en posición de gol a un Martinelli que anotó el 2-1 que despertó el festejo brasileño. Triunfo fundamental ante unos Samuráis que pusieron en aprietos al pentacampeón, que sin deslumbrar buscó hasta el final y se ganó un merecido boleto a octavos para seguir alimentando la ilusión.

Brasil 2-1 Japón, los goles

En un contexto de paridad, Japón encontró un tanto clave promediando la primera parte. Luego de cortar un mal pase de Danilo en la mitad de la cancha, Sano comenzó el galope por el medio hacia el arco brasileño y, a la altura de la medialuna, sacó un derechazo abajo que se metió por el segundo palo de Alisson. Primer gol para su selección del volante, y en qué momento.

Sin embargo, Brasil se sacudió un flojo primer tiempo y salió con todo en busca del empate. Así fue que, a los 11 minutos del complemento y luego de dos chances clarísimas, llegó el 1-1. Un gran centro de Gabriel Magalhães desde la izquierda encontró el anticipo ofensivo de Casemiro, que fulminó a Suzuki para igualar.

Cuando el partido se encaminaba hacia el alargue, a Brasil le quedaba una bala más y la usó con el oficio y la precisión de una selección de su calibre. Una pérdida de Ao Tanaka ante Rayan derivó en una pelota al medio para Bruno Guimarães, que tuvo la frialdad de ver en soledad a Martinelli, quien controló con la izquierda, definió con la derecha al segundo palo, llevando el gol del alivio brasileño.

Vinícius casi marca un golazo

Después del empate, Vinícius tuvo su gran aparición en el partido y de milagro no se transformó en la ventaja para Brasil. La inició lejos de su campo con un gran caño sobre Takehiro Tomiyasu, siguió con un enganche bárbaro ante la marca y una definición de cachetada con derecha al segundo palo que Suzuki manoteó a puro reflejo y, con la ayuda del palo, evitó que fuese gol.

Dos clarísimas para Brasil

Antes del tanto del empate, Suzuki se hizo gigante al taparle un cabezazo a quemarropa a Bruno Guimarães en un arranque furioso de los de Ancelotti, que más tarde tuvieron una oportunidad aún todavía más clara: luego de una mala salida del arquero llegó un cabezazo al medio de Douglas Santos para la llegada de Matheus Cunha, que increíblemente vio como su testazo era sacado con la cara por Tomiyasu en la línea del arco.

Preocupación por Paquetá

El comienzo del encuentro comenzó con un susto para Brasil, pero por una molestia de Lucas Paquetá. El volante de Flamengo se tomó la parte posterior de su pierna derecha y parecía que Ancelotti debía gastarse un cambio en el arranque. Si bien el mediocampista zurdo pudo continuar en el encuentro, esto condicionó su actuación y se lo vio rengueando de nuevo sobre el final del primer tiempo, así que terminó siendo reemplazado por Endrick para el complemento.

Formaciones

Brasil: Alisson Becker; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos; Bruno Guimarães, Casemiro; Rayan, Lucas Paquetá, Vinícius Júnior; Matheus Cunha. DT: Carlo Ancelotti.

Japón: Zion Suzuki; Takehiro Tomiyasu, Shogo Taniguchi, Hiroki Ito; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Kaishu Sano, Keito Nakamura; Junya Ito, Daizen Maeda y Ayase Ueda. DT: Hajme Moriyasu.

TV: DSports, Telefé y Disney+.

Estadio: NRG Stadium (Houston)

Árbitro: Maurizio Mariani (Italia).

La previa

De cara a este partido, Brasil llega de menor a mayor en este Mundial. A pesar de que otros candidatos se llevan las luces, los conducidos por Carlo Ancelotti han superado el dubitativo 1-1 ante Marruecos y se llevaron su zona con autoridad apoyados en una gran actuación de Vinícius Júnior, que por debajo del radar ya suma 4 tantos en el certamen y da cuenta de un gran presente bajo la tutela del DT italiano con el que fuera multicampeón en Real Madrid.

Como en Real Madrid, Ancelotti está logrando sacar una gran versión de Vinícius, que venía cuestionado. (Foto: Getty)

Además, el debut de Neymar ante Escocia le aporta al Scratch una carta importante desde el banco si el duelo se complica, más aún teniendo en cuenta que Raphinha aún no se recuperó de su lesión muscular. El extremo del Barcelona salió ante Haití por un problema en el isquiotibial derecho y no podrá formar parte del encuentro, esperando retornar en unos hipotéticos octavos de final.

Japón terminó invicto en uno de los grupos más complicados de la Copa del Mundo y apuesta a dar el golpe contra los brasileños. El entrenador Hajme Moriyasu recordó el triunfo 3-2 en un duelo preparatorio en 2025 y se anima a soñar: "El año pasado le ganamos amistoso, es algo que nunca habíamos conseguido antes, y fue algo histórico.Han cambiado muchas cosas desde entonces, y aunque sea más complicado, vemos que hay chances de conseguir un triunfo", expresó el entrenador, que pretende llevar a los Samuráis por quinta vez entre los 16 mejores como sucedió en 2002, 2010, 2018 y 2022.