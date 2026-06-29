Alemania y Paraguay se enfrentan en 16avos del Mundial 2026

Alemania y Paraguay se miden este lunes, desde las 17.30 en el Boston Stadium, por los 16avos. de final del Mundial 2026. El encuentro será televisado por DSports, TyC Sports y Paramount+. El ganador de este duelo se enfrentará en los octavos de final (el 4 de julio) con el vencedor del cruce entre Francia y Suecia, que juegan el martes a las 18.

En Mundiales, se cruzaron en una ocasión, en los octavos de final de Corea-Japón 2002. Rudi Völler dirigía a Alemania y el italiano Cesare Maldini, a Paraguay, que sostuvo el cero durante casi todo el encuentro. En el final, Oliver Neuville anticipó a Celso Ayala, y de sobrepique, venció a José Luis Chilavert, a los 43 minutos de la segunda etapa.

Rudi Völler, director deportivo de Alemania y Gustavo Alfaro entrenador del elenco sudamericano

Alemania, de más a menos

Quedó lejos para Alemania el 7 a 1 de la goleada a Curazao después del agónico triunfo contra Costa de Marfil, a la merecida derrota contra la Ecuador de Sebastián Beccacece en el cierre de la fase de gripos. Muy endeble en las disputas y poco clara con la pelota, el seleccionado germano quiere volver a sacar chapa después de un flojo final de fase de grupos. De todas maneras, finalizó primero en el Grupo E.

Paraguay, de menos a más

La Albirroja dirigida por Gustavo Alfaro perdió en el debut de la Copa del Mundo frente a Estados Unidos hasta el épico triunfo ante la decepcionante Turquía y un pobre empate contra Australia, para llegar a los 16avos. de final. Paraguay quiere dar un golpe en un ciclo marcado por la competitividad contra los poderosos. Llegó a esta instancia como uno de los mejores terceros, en su caso, del Grupo D.

Probables Formaciones

Alemania: Manuel Neuer; Joshua Kimmich, Jonathan Tah, Antonio Rüdiger, Nathaniel Brown; Felix Nmecha, Aleksandar Pavlovic; Leroy Sané, Jamal Musiala, Florian Wirtz; Kai Havertz. DT: Julian Nagelsmann.

Paraguay: Orlando Gill; Juan Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Alexandro Maidana; Miguel Almirón, Andrés Cubas, Matías Galarza; Gabriel Ávalos, Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro.

Hora de Inicio; 17.30

Árbitro: Jalal Jayed (Marruecos).

Estadio: Boston Stadium.

TV: DSports, TyC Sports, y Paramount+.