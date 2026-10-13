Alpine completó su tercer Gran Premio consecutivo sin sumar puntos en Singapur y Steve Nielsen, su director general, reconoció la necesidad de mejorar tanto el rendimiento como la confiabilidad de los autos.

El argentino Franco Colapinto sufrió dos abandonos (Sprint y carrera) durante el fin de semana, mientras que Pierre Gasly terminó 11° (undécimo) tras haber clasificado en el séptimo puesto.

“El resultado habla por sí solo y lamentablemente no tenemos nada para mostrar en términos de puntos. Naturalmente, eso hace más difícil nuestro trabajo en el campeonato”, expresó Nielsen, en una autocrítica sobre el presente de la escudería francesa.

Pese a los resultados, el dirigente destacó el ritmo que mostró el equipo y se mostró confiado de cara a las próximas carreras. “Lo que nos hace optimistas es que mostramos un buen ritmo y que, en general, el auto funciona bien en la mayoría de los circuitos”, señaló.

En esa línea, Nielsen sostuvo que Alpine buscará aprovechar ese rendimiento para volver a pelear por puntos y achicar la diferencia con sus rivales. Además, confirmó que el equipo trabaja en nuevas piezas para mejorar el funcionamiento de ambos monoplazas.

Sin embargo, el director general remarcó que también deben resolver los problemas de confiabilidad que quedaron expuestos en Singapur. “Necesitamos entender qué provocó que tuviéramos que detenernos dos veces en la pista este fin de semana”, explicó.

Por último, Nielsen advirtió que será fundamental recuperar la solidez que Alpine había mostrado durante la temporada para que sus dos pilotos puedan completar las carreras y competir por puntos. El objetivo será corregir los inconvenientes y transformar el ritmo del auto en resultados concretos.