La lesión de Emiliano “Dibu” Martínez encendió las alarmas durante el encuentro entre Chelsea y Everton por la Premier League. El arquero argentino sufrió un fuerte golpe en una jugada aérea y debió abandonar el campo de juego en camilla, en una escena que generó preocupación entre sus compañeros, los hinchas y quienes seguían el partido.

Con el correr de las horas se conoció el diagnóstico: el guardameta sufrió una fractura de mandíbula y tuvo que ser intervenido quirúrgicamente. La noticia despertó inquietud por la gravedad del impacto, aunque después de la operación comenzaron a llegar señales alentadoras sobre su evolución y las posibilidades de volver a jugar.

En medio de la incertidumbre, Mandinha Martínez, esposa del futbolista, decidió expresarse públicamente a través de sus redes sociales. Su mensaje estuvo dirigido a quienes se comunicaron para preguntar por la salud del campeón del mundo y buscaron acompañar a la familia durante estas horas de preocupación.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, escribió Mandinha en Instagram, junto a un corazón. Sus palabras aportaron calma y dejaron en claro que el entorno del arquero mantiene el optimismo.

Poco después, el propio Dibu Martínez también se manifestó desde su cuenta de X. El futbolista compartió una imagen desde la clínica, después de la intervención, en la que levantó tres dedos con su mano para celebrar la victoria de su equipo. Además, aprovechó la publicación para agradecer el acompañamiento recibido.

“Gracias a todos por los mensajes , la operacion fue bien. Lo más importante es que ganamos y con arco en 0. En unas semanas volvemos ya”, expresó el arquero, que puso el foco en el resultado del encuentro y en su intención de regresar a la actividad una vez completada la recuperación.

La esposa del Dibu trajo tranquilidad a todos

Según las estimaciones difundidas tras la lesión, la recuperación podría demandar alrededor de 40 días, aunque los plazos dependerán de su evolución y de las indicaciones médicas. Por el momento, el objetivo será cumplir con las etapas necesarias antes de volver a competir, sin apresurar el proceso luego de una intervención en una zona delicada.

El accidente ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton tuvo una pelota parada cerca del área rival. Martínez salió para intentar despejar el centro y chocó con el defensor Jarrad Branthwaite. El golpe lo dejó tendido en el césped del estadio Hill Dickinson, por lo que el árbitro debió detener el partido durante varios minutos mientras recibía asistencia.

La escena generó una fuerte impresión: las imágenes televisivas mostraron al arquero en el suelo con los brazos levantados, mientras el cuerpo médico intervenía. Dibu Martínez recibió atención durante unos ocho minutos, fue asistido con oxígeno y le colocaron un cuello ortopédico antes de retirarlo en camilla, bajo el aplauso respetuoso del público. Ahora, las miradas están puestas en su recuperación y en el esperado regreso del arquero de la Selección Argentina.