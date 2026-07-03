La FIFA premiará con 15 millones de dólares a cada selección que se clasifique a los octavos de final del Mundial 2026 como reconocimiento por su rendimiento deportivo.

Esta cifra es parte de un nuevo esquema diseñado por la federación presidida por Gianni Infantino, adaptado para el mayor número de selecciones que participaron de esta edición (48 elencos nacionales). Como parte del nuevo modelo, cada país recibió un piso garantizado de 10.500.000 de dólares, aunque haya quedado eliminada en fase de grupos.

Suiza festejó su clasificación a octavos, FIFA premiará a selecciones con 15 millones en el Mundial 2026

En este marco, los equipos que terminen entre el quinto y octavo lugar, cobrarán 19 millones de dólares. El cuarto puesto se llevará 27 millones, mientras que el tercer puesto, 29. El subcampeón recibirá 33 millones y, finalmente, el campeón cobrará 50 millones de dólares.