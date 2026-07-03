Llegó el momento en el que los errores ya no tienen lugar. La Selección Argentina afrontará este viernes su primer partido de eliminación directa en el Mundial 2026 cuando se mida ante Cabo Verde, la gran sorpresa del certamen, en el Hard Rock Stadium de Miami. Y para una cita de semejante magnitud, Lionel Scaloni no quiere experimentos.

El entrenador albiceleste tiene prácticamente definido el equipo que saldrá a defender el sueño de volver a levantar la Copa del Mundo. Del otro lado estará una selección que ya escribió la página más importante de su historia y que llega sin presiones, con la ilusión intacta y la posibilidad de seguir haciendo ruido en el escenario más grande del fútbol.

Argentina sabe que el favoritismo no gana partidos. Por eso, puertas adentro predomina la cautela. El cuerpo técnico tomó nota del crecimiento de Cabo Verde, uno de los equipos revelación del torneo, y prepara el encuentro con la máxima seriedad. En un Mundial donde varias potencias ya quedaron en el camino, la Albiceleste no quiere convertirse en una nueva víctima de las sorpresas.

La principal novedad pasa por Cristian Romero. El defensor dejó atrás las molestias físicas que arrastraba tras el duelo ante Austria, trabajó con normalidad durante toda la semana y tiene todo para volver a integrar la zaga central junto a Lisandro Martínez. De confirmarse, Nicolás Otamendi aguardará su oportunidad desde el banco.

En ataque, Lautaro Martínez parece haber convencido al entrenador. El delantero del Inter mantendría su lugar en el equipo titular y volvería a imponerse en la disputa con Julián Álvarez. El "Toro" aprovechó sus oportunidades durante la fase de grupos y se perfila para liderar la ofensiva junto a Lionel Messi y Thiago Almada.

La única incógnita permanece en el lateral izquierdo. Facundo Medina respondió cuando le tocó jugar y suma puntos para continuar desde el arranque, aunque Nicolás Tagliafico ya está plenamente recuperado y también pelea por un lugar entre los once.

Con Messi como bandera, un equipo consolidado y la experiencia de haber conquistado Qatar 2022, Argentina intentará imponer su jerarquía en el primer mata-mata del torneo. Sin embargo, enfrente tendrá a una Cabo Verde que ya desafió todos los pronósticos y que afrontará el partido más importante de su historia con la ambición de seguir rompiendo esquemas.

La probable formación de Argentina sería con Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina o Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Thiago Almada.