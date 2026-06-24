La Selección Argentina ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y lo hizo tras un cierre sólido en el Grupo J. El equipo conducido por Lionel Scaloni consiguió resultados determinantes frente a Austria, Argelia y Jordania, lo que le permitió quedarse con el liderazgo de la zona y avanzar con confianza a la siguiente fase.

El nuevo compromiso tendrá como escenario a la ciudad de Miami, donde el combinado nacional enfrentará al segundo clasificado del Grupo H. El duelo se disputará en el denominado Miami Stadium, un recinto de gran magnitud que cuenta con capacidad para 65.300 espectadores y que se perfila como uno de los más convocantes de esta etapa del torneo.

La expectativa por ver a la Selección Argentina en Estados Unidos generó una fuerte demanda de información sobre entradas y traslados. La única vía oficial habilitada para adquirir tickets del Mundial 2026 es la plataforma de la FIFA, que centraliza la venta y reventa de localidades para todos los encuentros del certamen.

El sueño argentino en el Mundial 2026

Sin embargo, al momento de la consulta, las entradas específicas para este cruce de dieciseisavos aún no aparecen liberadas en la venta general. La organización mantiene activa la opción de reventa oficial, donde algunos hinchas pueden acceder a ubicaciones liberadas por otros usuarios dentro del sistema autorizado.

En cuanto a los valores, la categoría 1 (amarillo) se ubica entre las más costosas, con precios que parten desde los US$3.795. En ese sector también se registran opciones de accesibilidad estándar desde US$4.140 y ubicaciones preferenciales que superan los US$5.000, reflejando la alta demanda por ver al equipo de Lionel Scaloni.

La categoría 2 (rojo) ofrece alternativas algo más accesibles dentro del estadio. Allí los tickets comienzan en US$3.448, mientras que la accesibilidad estándar parte de US$845. En tanto, los asientos delanteros en esta zona alcanzan valores cercanos a los US$4.998, siempre dentro del esquema oficial de la FIFA.

El sueño argentino en el Mundial 2026

Más atrás en el esquema de precios aparece la categoría 3 (azul), con entradas desde US$3.277 y opciones para personas con discapacidad desde US$3.565. La categoría 4 (verde), considerada entre las más económicas del evento, también inicia en US$3.277, lo que amplía el abanico de posibilidades para los hinchas.

Con estos valores y el atractivo del partido en Miami, muchos fanáticos ya comienzan a proyectar el viaje hacia Estados Unidos. Entre vuelos, alojamiento y entradas, el sueño de alentar a la Selección Argentina en esta instancia mundialista se convierte en una experiencia de alto costo pero de enorme expectativa deportiva.