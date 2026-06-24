El partido entre Brasil y Escocia sumó una expectativa completamente inesperada antes de jugarse por la tercera fecha del Mundial 2026. Más allá de lo futbolístico, Vó Bahiana, una vidente brasileña, instaló una predicción que generó sorpresa, temor y muchísimos comentarios en redes.

La mujer aseguró que tuvo un sueño vinculado al encuentro que se disputará este miércoles 24 de junio en Miami. Según su relato, el partido no solo estaría marcado por la tensión deportiva, sino por un episodio difícil de creer: una supuesta invasión extraterrestre en pleno estadio.

Entre lágrimas, Vó Bahiana contó la visión que dijo haber tenido y dio detalles del presunto momento que la dejó aterrada. "Gente, tengo que contarles de que soñé con alienígenas invadiendo la cancha en Miami y vi a los jugadores ser abducidos por la primera nave que llegó. Yo estaba adentro de esa nave cuando se levantaba. La nave principal llegaba, una nave mucho más grande y abducía a miles de personas del estadio", expresó.

La predicción tomó mayor repercusión porque la vidente vinculó directamente su sueño con una fecha y un partido concreto. En este caso, apuntó al cruce entre Brasil y Escocia, que se jugará en simultáneo con Marruecos-Haití desde las 19, hora argentina.

El costado más inquietante de su relato llegó cuando describió el clima que, según ella, vio dentro del estadio. "Vi muchos gritos, mucho llanto, muchas lágrimas, sufrimiento. Tengo que decirles que estoy muy aterrada porque es la segunda vez con eso. Me está diciendo que este 24 va a pasar algo muy malo en ese partido en ese estadio en Miami, en los Estados Unidos", agregó.

La historia generó una mezcla de incredulidad, burla y curiosidad entre los fanáticos. Algunos tomaron el presagio como una ocurrencia más dentro del universo mundialista, mientras otros comenzaron a compartir el video por el tono angustiado con el que la mujer contó su supuesto sueño.

En lo deportivo, Brasil llega al partido con la presión de buscar la clasificación a los 16avos de final. Ese contexto ya hacía que el duelo tuviera importancia propia, pero la aparición de Vó Bahiana terminó agregando un condimento extraño y viral a la previa.

Así, el Brasil-Escocia quedó atravesado por una predicción insólita que nada tiene que ver con la pelota. Entre la necesidad de ganar, la expectativa por el Mundial y el relato de una supuesta invasión extraterrestre, el partido en Miami se transformó en uno de los más comentados antes de empezar.