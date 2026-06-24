Luego del sorpresivo empate de Ghana ante Inglaterra por la segunda fecha del Grupo L, todas las miradas se centraron en el que se transformó sin dudas en el personaje más representativo de las Estrellas Negras en este Mundial 2026, Nana Kwaku Bonsam, uno de los brujos curanderos mas famosos del país, aseguró haber anulado a Harry Kane con sus poderes para ayudar a su selección.

En la previa del duelo, el curandero de 52 años afirmó estar usando sus poderes espirituales para frenar a Kane, que venía de marcar dos goles en la victoria de Inglaterra por 4-2 ante Croacia. Luego de que el delantero del Bayern Múnich tuviera una actuación muy floja ante Ghana, su figura volvió a tomar notoriedad. En un video donde mostró cómo "anuló" a la figura rival, exlcamó: "¡Soy el brujo mas poderoso del mundo!", y anunció que deshizo el efecto de la "maldición": "Ahora voy a liberar a Harry Kane para que haga un gol en su próximo partido".

El curandero ghanés había dado una entrevista al Daily Star donde anunció su trabajo. “Estoy trabajando en Harry Kane. Ya he demostrado de lo que soy capaz, así que sé qué debo hacer para detenerlo. No va a ser una lesión grave, pero si voy a hacer lo suficiente para ayudar a mi país". El resultado: Kane tocó la pelota en apenas 19 ocasiones y registró un solo remate, que no fue al arco. En su momento, Bonsam afirmó haber causado una lesión de rodilla de Cristiano Ronaldo antes del duelo entre Portugal y Ghana en 2014.

El brujo ghanés, muy conocido en su país, ya había hecho otros "trabajos" para ayudar a su selección. (Facebook: Nana Kwaku Bonsam)

Este espiritualista es un sacerdote tradicional, curandero espiritual y figura mediática de Ghana, reconocido internacionalmente por su papel dentro de la espiritualidad africana tradicional. Su figura ganó notoriedad internacional con sus apariciones en medios de comunicación, entrevistas y reportajes en la prensa extranjera, que ya lleva varios años. En ellos es usualmente presentado como uno de los “witch doctors” más referidos de África.