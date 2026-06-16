Uno de los llamados a ser figura de este Mundial 2026 empezó su participación de la mejor manera. Kylian Mbappé fue clave en el triunfo de Francia ante Senegal y sumó también para un logro personal que puede quedar en la historia: sumó su gol 14 y quedó muy cerca de la cima de los goleadores históricos de la Copa del Mundo, superando a figuras legendarias como Pelé, también a Lionel Messi (momentáneamente al menos) o Just Fontaine.

Gracias a su tanto del 1-0 parcial, el crack francés se posicionó por encima del astro brasileño al llegar a 13 goles por sobre los 12 de O Rei. Pero había más: en el que fue su doblete y el 3-1 final ante Senegal, Mbappé alcanzó la línea de Gerd Müller, el tanque alemán que fuera dueño del récord durante más de dos décadas, al marcar su tanto 14 en la historia de los mundiales.

El mencionado goleador germano fue superado solamente por Ronaldo Nazario, que en 2006 se subió a la cima con 15, y luego el que se adueñó de la marca fue Miroslav Klose, otro alemán que justamente ante Brasil y en el 7-1 de 2014 lo superó al llegar a su tanto 16. El crack francés, con 27 años, va camino a superar a ambos teniendo en cuenta que, por lo menos, tendrá toda esta Copa del Mundo y seguramente otra más para seguir rompiendo redes.

Tabla de goleadores históricos

Miroslav Klose (Alemania) - 16 goles

Ronaldo Nazario (Brasil) - 15 goles

Gerd Müller (Alemania) - 14 goles

Kylian Mbappé (Francia) - 14 goles

Lionel Messi (Argentina) - 13 goles

Just Fontaine (Francia) - 13 goles

Pelé (Brasil) - 12 goles