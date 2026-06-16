Se abre el Grupo I de la Copa del mundo de la FIFA. Desde las 16hs en el Estadio Nueva York; Francia y Senegal se verán las caras en un prometedor partido, con dos elencos llamados a ser protagonistas.

La Francia de Didier Deschamps está llamada a ser nuevamente protagonistas de una copa del mundo. Finalista de las últimas dos ediciones, y con un actual plantel cargado de estrellas “ser favoritos no es una palabra tabú para mi” expresó el DT en la previa del debut.

Les Blues presentará un ataque envidiable, con jugadores de primera línea como Michael Olise (Bayern Múnich) Ousmane Dembélé (Figura y balón de oro del PSG) Désiré Doué (PSG), y Kylian Mbappé (Real Madrid) además de mediocampista como Tchouaméni, y Adrien Rabiot.

Podería de primera línea en el ataque francés

En frente estará el campeón africano Senegal, que el año pasado consiguió el título continental superando a Marruecos, pero que después fue quitado por escritorio. Los Leones de Teranga están llamados a ser una de las revelaciones, donde el gran objetivo es mejorar su participación en el 2002 cuando llegaron 4tos de final.

EL seleccionado que dirige Pape Thiaw, cuenta entre sus filas con su estrella y figura Sadio Mané, hoy jugando en el Al-Nassr . El capitán y defensor Kalidou Koulibaly, más el arquero Édouard Mendy y el joven atacante del Chelsea Nico Jackson.

Nico Jackson, el "Neymar senegales", una de las armas ofensivas del conjunto africano

EL único antecedente mundialista entre ambos seleccionados se dio en Corea Japón 2022, cuando Senegal dio la sorpresa superando a los franceses por 1-0 en el partido Inaugural.

Probables formaciones:

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano, Theo Hernandez; Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Senegal: Edouard Mendy; Krépin Diatta, Kalidou Koulibaly, Moussa Niakhaté, Ismail Jakobs; Pape Gueye, Pape Matar Sarr, Idrissa Gueye; Iliman Ndiaye, Nico Jackson, Sadio Mané. DT: Pape Thiaw.

Datos del partido:

Hora: 16

Árbitro: Alireza Faghani (AUS)

VAR: Stephane De Almeida (SUI)

Estadio: Nueva York Nueva Jersey