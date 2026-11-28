En el Estadio José Amalfitani emplazado en el porteño barrio de Liniers en la capital Federal, Vélez Sarsfield recibirá a Independiente de Avellaneda este sábado, desde las 20, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga Profesional.

El Rojo viene de eliminar a Argentinos Juniors en La Paternal tras ganar 2 a 1; mientras que el Fortín avanzó tras superar por penales a Belgrano de Córdoba, campeón del Torneo Apertura 2026.

El cotejo será transmisión en las radios del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital, pegado a la final de la Copa Libertadores de América entre Estudiantes de La Plata y los brasileños de Palmeiras de Brasil por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Mitre Patagonia 90.5 y Las Palmas 96.1.

Independiente viene de dar el golpe tras superar 2 a 1 a Argentinos Juniors en La Paternal, por los octavos de final del campeonato. Maximiliano Meza fue la gran figura del Rojo, y convirtió los dos tantos que llevaron a su equipo a la siguiente ronda. "Estamos ilusionados. Está muy parejo todo. Hay que pensar en el partido que viene y que la ilusión vaya en función de lo que pasó con Argentinos y lo que pase con Vélez", declaró el entrenador del equipo, Jadson Viera.

Los concentrados de Independiente

Por su parte, Vélez Sarsfield eliminó por penales a Belgrano de Córdoba, equipo campeón del Torneo Apertura 2026. Tras la igualdad 1 a 1 en los 90 minutos y el 2 a 2 agónico en el alargue, los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto sellaron la clasificación a los cuartos de final. El arquero mendocino Tomás Marchiori fue el héroe del Fortín y atajó tres de los cuatro penales del Pirata.

El plantel de Vélez que afrontará este sábado su cruce con Independiente

Probables Formaciones

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Claudio Baeza; Matías Pellegrini, Diego Valdés, Manuel Lanzini; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Independiente: Santiago Mele; Leonardo Godoy, Sebastián Valdéz, Juan Arrayago, Nahuel Banegas; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone, Maximiliano Meza; Santiago Montiel, Felipe Tempone y Josías Palais. DT: Jadson Viera.

TV: TNT Sports

Hora de Inicio: 20.00

Estadio: José Amalfitani

Árbitro: Facundo Tello

VAR: Salomé Di Iorio