El tenis argentino comenzó con buenas noticias en el Masters de Shanghái. Cuatro de los representantes nacionales que salieron a la cancha consiguieron imponerse en sus respectivos encuentros y avanzaron a la segunda ronda del torneo, mientras que Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta no pudieron superar sus debuts.

Juan Manuel Cerúndolo, ubicado en el puesto 55 del ranking ATP, tuvo un sólido estreno frente al colombiano Nicolás Mejía. El argentino se impuso por 6-4 y 6-4, en una hora y 22 minutos de juego, y consiguió recuperarse rápidamente después de su eliminación en la primera ronda del ATP 500 de Beijing.

Otro que avanzó sin mayores complicaciones fue Thiago Tirante. El platense, que viene mostrando buenos resultados en torneos de esta categoría y alcanzó los cuartos de final en Cincinnati, derrotó al serbio Hamad Medjedovic por 6-4 y 6-2. Su próximo desafío será el español Rafael Jódar, mientras que Cerúndolo tendrá un cruce de máxima exigencia ante Carlos Alcaraz, número dos del mundo.

Las remontadas llegaron de la mano de Sebastián Báez y Camilo Ugo Carabelli. Báez comenzó con el pie izquierdo ante el estadounidense Marcos Giron, quien se llevó el primer set por 6-1. Sin embargo, el argentino reaccionó a tiempo, recuperó su mejor nivel y dio vuelta el partido para imponerse 1-6, 6-3 y 6-4.

Ugo Carabelli también tuvo que trabajar para conseguir su clasificación. El argentino perdió el primer set frente al ruso Ilia Simakin por 6-2, pero logró cambiar el rumbo del encuentro, ganó los dos parciales siguientes por 6-2 y 7-5 y terminó sellando su pase a la próxima instancia.

La jornada no fue completa para la delegación argentina porque Mariano Navone y Facundo Díaz Acosta quedaron eliminados. Navone cayó ante el español Pablo Carreño Busta, mientras que Díaz Acosta perdió frente al portugués Nuno Borges.

La actividad argentina continuará este viernes con Francisco Cerúndolo, quien se enfrentará al ruso Roman Safiullin. El partido está programado para no antes de las 4:30 de la madrugada y será otra oportunidad para que la legión nacional siga avanzando en uno de los grandes torneos del calendario.