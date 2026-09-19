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Entrevista en grito sagrado

La Asociación Argentina de Tenis resaltó las acciones realizadas en Neuquén para recibir la Copa Davis

Eddie Fuimara, director deportivo de la Asociación Argentina de Tenis, hizo un balance en la previa al gran evento de este fin de semana en el Ruca Che de Neuquén.

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Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Viernes, 18 de septiembre de 2026 a las 22:36
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Uno de los grandes momentos en la previa a la Copa Davis. Las escuelas regionales de tenis presentes en una práctica de la Argentina en el Ruca Che de Neuquén.

La Copa Davis se pondrá en marcha deportivamente este sábado entre la Argentina y Turquía, pero Neuquén vibra alrededor del tenis desde hace semanas con las acciones de logística y todo lo que planteó la Asociación Argentina (AAT) alrededor del mega evento.

Eddie Fuimara, el director deportivo de la entidad madre en el país, destacó el trabajo de proveedores regionales, así como también el apoyo empresarial para preparar al Ruca Che.

En diálogo con el programa Grito Sagrado del Canal de Noticias 24/7 el directivo resaltó la predisposición del personal y detalló una serie de acciones muy importantes en su paso: “La prioridad siempre es dejar algo”.

Eddie Fuimara, director deportivo de la AAT en diálogo con el programa Grito Sagrado del Canal de Noticias 24/7.

Desde la AAT y en coordinación con la Federación Neuquina, las clínicas de tenis se han distribuido por la capital provincial en los días previos.

Además, durante uno de los entrenamientos del equipo argentino se permitió el ingreso de escuelitas regionales. “Fue un momento muy lindo, porque permitimos que muchos chicos que no van a poder venir a ver un partido, estén cerca de los jugadores en un estadio de estas características”, resaltó el directivo.

Instalado en el Ruca Che desde los días previos, Fuimara aseguró: “No tuvimos que lidiar con nada. Siempre encontramos del otro lado un ‘dale’, ‘vamos’, mucha predisposición de todos”.

El valor extra

La visibilidad mundial que una serie de Copa Davis trae para Neuquén este fin de semana tiene un valor incalculable, pero el director deportivo insistió en lo demás: “Fuera de todo impacto económico, cada vez que salimos al interior la idea es dejar cosas”.

A futuro, confirmó que antes de fin de año se realizarán torneos oficiales femeninos en esta misma ciudad y todo parece indicar que esta primera vez de la Copa Davis en la Patagonia no se convertiría en un hecho aislado.

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