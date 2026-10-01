Del 4 al 10 de octubre, “La Chacra Tenis” será sede del Cipolletti Open W15, un torneo internacional de tenis femenino profesional que por primera vez se llevará a cabo en Río Negro.
El desembarco del cuadro que reparte puntos para el ránking de la WTA es inédito y se encuentra incluido en la amplia lista de actividades incluidas en la agenda de festejos por el Aniversario de la ciudad que se celebra el próximo sábado.
El certamen reunirá a jugadoras de distintos lugares del mundo que llegarán para competir durante una semana por puntos y 15 mil dólares en premios.
La realización del "Cipolletti Open" representa una gran oportunidad para que la comunidad regional disfrute del tenis profesional y posicionar a la ciudad como escenario de competencias deportivas de alcance internacional.
Entrada libre
Con el fin de facilitar el acercamiento del público local a la competencia, el acceso al predio será libre durante toda la semana. Habrá algunos espacios para seguir las acciones y otros de esparcimiento al aire libre para disfrutar con amigos.
Las canchas de sintético cipoleñas están ubicadas sobre la Ruta provincial 65, camino a Fernández Oro y a la altura del flamante derivador de la calle Mosconi, en la zona este cipoleña.