Del 4 al 10 de octubre, “La Chacra Tenis” será sede del Cipolletti Open W15, un torneo internacional de tenis femenino profesional que por primera vez se llevará a cabo en Río Negro.

El desembarco del cuadro que reparte puntos para el ránking de la WTA es inédito y se encuentra incluido en la amplia lista de actividades incluidas en la agenda de festejos por el Aniversario de la ciudad que se celebra el próximo sábado.

El certamen reunirá a jugadoras de distintos lugares del mundo que llegarán para competir durante una semana por puntos y 15 mil dólares en premios.

Nadia Podoroska, una de las tenistas argentinas que ha pasado por las canchas de "La Chacra Tenis" en Cipolletti.

La realización del "Cipolletti Open" representa una gran oportunidad para que la comunidad regional disfrute del tenis profesional y posicionar a la ciudad como escenario de competencias deportivas de alcance internacional.

Entrada libre

Con el fin de facilitar el acercamiento del público local a la competencia, el acceso al predio será libre durante toda la semana. Habrá algunos espacios para seguir las acciones y otros de esparcimiento al aire libre para disfrutar con amigos.

Las canchas de sintético cipoleñas están ubicadas sobre la Ruta provincial 65, camino a Fernández Oro y a la altura del flamante derivador de la calle Mosconi, en la zona este cipoleña.