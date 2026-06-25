Con el primer objetivo cumplido y el liderazgo del Grupo J asegurado, la Selección Argentina ya empezó a sacar cuentas de cara a los 16avos de final del Mundial 2026. Mientras la Scaloneta espera la definición del Grupo H, las estadísticas y los distintos escenarios posibles comienzan a marcar el camino de quién podría ser el próximo obstáculo rumbo a los octavos.

A falta de la última fecha, los cuatro seleccionados del Grupo H mantienen posibilidades matemáticas de terminar como escoltas y enfrentar a la Albiceleste. Sin embargo, los números inclinan la balanza hacia un nombre que pocos imaginaban antes del inicio de la Copa del Mundo: Cabo Verde.

La selección africana se transformó en una de las revelaciones del torneo. En su estreno sorprendió al empatar sin goles frente a España y luego volvió a dar pelea con una igualdad 2-2 ante Uruguay. Esos resultados la dejaron muy bien posicionada para pelear la clasificación y hoy aparece como el rival más probable para Argentina.

Las proyecciones le otorgan más del 50 por ciento de posibilidades de finalizar segunda en el Grupo H. Detrás aparecen Arabia Saudita, que también mantiene opciones concretas de avanzar, mientras que España y Uruguay dependen de una combinación de resultados para terminar en ese lugar y cruzarse con los dirigidos por Lionel Scaloni.

La última fecha promete ser electrizante. España y Uruguay protagonizarán un duelo de alto voltaje, mientras que Cabo Verde enfrentará a Arabia Saudita en un partido que puede definir gran parte de la historia. Cada gol puede modificar el cuadro y cambiar el destino de Argentina en la fase eliminatoria.

Los escenarios más probables

• Cabo Verde será rival de Argentina si derrota a Arabia Saudita o si empata mientras España vence a Uruguay.

• Arabia Saudita se cruzará con la Albiceleste si consigue un triunfo y los resultados del otro partido la favorecen.

• España solamente podría terminar segunda en determinadas combinaciones que incluyan una derrota frente a Uruguay.

• Uruguay necesita ganar y esperar otros resultados para evitar una eliminación prematura y, en algunos casos, convertirse en el rival argentino.

Además, existe la posibilidad de desempates por diferencia de gol, goles convertidos, fair play e incluso ranking FIFA, lo que mantiene abierto el panorama hasta el último minuto de la fase de grupos.

Por ahora, en el búnker argentino siguen de cerca cada movimiento. La clasificación ya está asegurada, pero el tablero mundialista todavía tiene varias piezas por acomodarse. Y aunque los nombres cambien, el objetivo de la Scaloneta sigue siendo el mismo: seguir avanzando en busca de una nueva estrella.