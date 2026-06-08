A tres días para el comienzo del Mundial 2026, y en la previa del último amistoso antes de viajar a Estados Unidos, una de las mayores figuras de la cita llega envuelto en cuestionamientos. Kylian Mbappé ha protagonizado más de una polémica dentro y fuera de la cancha en Francia, con problemas tanto con la Federación Francesa como con dos compañeros pesados del vestuario como son N'Golo Kanté y Ousmane Dembelé.

En los últimos días, el crack del Real Madrid y Les Bleus enfrentó una gran cantidad de cuestionamientos por diferentes disputas, aunque las más fuertes han sido por su supuesta mala relación con otros dos referentes del plantel. La noticia más estruendosa fue un supuesto desplante de Mbappé a Kanté antes del amistoso ante Costa de Marfil, donde en un video se ve que el mediocampista le pasa por al lado y Kiki no lo saluda luego de saludar a otros compañeros.

Sobre esta polémica, Mbappé eligió dar una respuesta pública: "He visto las reacciones al video y quiero aclarar las cosas. Si mis acciones dieron la impresión de que estaba faltándole el respeto a N’Golo Kanté, me disculpo sinceramente. Esa nunca fue mi intención. N’Golo es alguien a quien siempre he respetado, tanto como jugador como persona", contó en un comunicado.

Además, agregó: "El fútbol avanza rápido, las emociones pueden estar a flor de piel y a veces un clip corto no muestra el contexto completo. Pero independientemente de eso, entiendo por qué la gente se sintió decepcionada. No tengo más que respeto por Kanté y nunca ignoraría o faltaría intencionalmente el respeto a un compañero de equipo. Asumo la responsabilidad por cómo se vio y espero que esto ponga fin a cualquier malentendido.”. El origen de este conflicto se habría generado en marzo de este año cuando Mbappé, próximo a ingresar desde el banco, mandó a un compañero a pedirle la cinta de capitán a Kanté, gesto que no le gustó al experimentado volante.

En la misma sintonía, luego de la caída de Francia en el amistoso ante Costa de Marfil, se filtró una supuesta charla en la que Dembelé le pidió a Mbappé se esfuerce más en defensa. Según L'Equipe, el último ganador del Balón de Oro enfrentó al capitán y le sugirió que hiciera esto con el fin de que el equipo no sufra en los ataques del rival. Si bien no fue un cuestionamiento a su liderazgo, la supuesta conversación es motivo de debate en el país galo, cuyos hinchas han expresado varias críticas a la actitud del astro.

Según L'Equipe, Dembelé le habría pedido expresamente a Mbappé que se esfuerce más en defensa.

Roces con la Federación

En otra de las disputas que se le conocieron a Mbappé en los últimos días, el diario L´Equipe informó que la estrella del seleccionado, además de otros compañeros del plantel, se molestaron por la implementación de su figura para promocionar una casa de apuestas. La marca publicó una imagen del astro, además de otros como Dembélé, Michael Olise, Rayan Cherki y Desiré Doué antes del amistoso contra Costa de Marfil.

El tema no es nuevo. En 2022, Mbappé se negó a participar de una sesión fotográfica organizada por la Federación Francesa porque iba a ser utilizada para promocionar marcas con las que no se sentía identificado. Este conficto se suma además a una disputa por las entradas, reclamo grupal que Kiki lideró. Los jugadores consideran que las ocho entradas que cada uno tendrá a disposición (dos sin coste y las otras seis pagas) son muy escasas para el número de allegados y familiares que viajarán con ellos a Estados Unidos, México y Canadá.

El camino de Francia tras el subcampeonato del mundo en 2022 comenzará en el Grupo I de la cita ecuménica, donde enfrentará a Senegal, Noruega e Irak. El primer partido, contra el seleccionado senegalés, está programado para el martes 16 de junio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey a las 16 de Argentina. En la previa, Les Bleus jugarán hoy su último amistoso para despedirse de su público, frente a Irlanda del Norte en la ciudad de Lille.